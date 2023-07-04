Rzeczpospolita: Писториус подтвердил, что до окончания конфликта Украину в НАТО не ждут

Министр обороны Германии Борис Писториус уверен в том, что, пока продолжается украинский конфликт, НАТО не в состоянии предоставить Киеву гарантии безопасности и назвать дату присоединения к альянсу. В интервью Rzeczpospolita он заявил, что НАТО не может стать стороной конфликта, поэтому стоит как можно скорее заключить мир, а потом уже определить его условия, которые по его мнению, должен диктовать Киев.

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Киеву вовсе необязательно делать ставку на полную победу в украинском конфликте и возвращение себе всех утраченных территорий, в том числе Крыма*. По его мнению, самое главное, чтобы сначала Украина победила, а условия прекращения конфликта можно определить позже. «Мы будем оказывать поддержку Украине столько, сколько будет необходимо, чтобы она смогла защитить себя...» — сказал он Rzeczpospolita.

В интервью он подчеркнул, что именно с этой целью Германия оказывает самую большую военную помощь Украине в мире сразу после США и первую — в Европе. Эта военная поддержка включает в себя среди прочего системы ПВО, танки, артиллерийскую технику, логистику, ремонтные работы, а также обучение украинских вооружённых сил. Более того, в плане финансовой помощи Германия тоже находится в лидерах. «Для Германии решения, принятые сразу после 24 февраля, стали настоящим прорывом… Впервые были осуществлены поставки оружия из Германии для воюющего государства», — добавил он.

Борис Писториус также напомнил, что в ближайшие недели на Украину будут доставлены десятки боевых танков Leopard 1 A5, предоставленных Германией и Данией. Также, по его словам, в мае был подготовлен новый пакет помощи в размере €2,7 млрд, который включает в себя поставку в срочном порядке дополнительных вооружений, таких как новые системы ПВО IRIS-T SLM. «Везде, где мы делаем шаги, мы оцениваем всю полноту последствий наших действий и согласовываем их с нашими партнёрами», — отметил министр. Он также указал на то, что впервые в истории Германия приняла Стратегию национальной безопасности и этот прорыв поддерживает большинство немецкого общества.

Глава Министерства обороны ФРГ также признал, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Украина не получит гарантии безопасности со стороны Запада. Более того, возможная дата присоединения этой страны к НАТО также вряд ли прозвучит. Одновременно он подчеркнул, что во время саммита впервые состоится заседание Совета Украина — НАТО на уровне глав государств или правительств. Следовательно, Киев получит своё место за столом альянса, а это, по словам Писториуса, большой шаг к адаптации к структурам и процессам НАТО.

«Во время моих последних встреч с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом мы ещё пришли к согласию в плане того, что ни в коем случае альянс не может стать стороной конфликта», — подчеркнул он. Поэтому, по его словам, на вопрос о вступлении Украины в НАТО невозможно будет ответить до тех пор, пока украинский конфликт будет продолжаться. «Только потом мы все — а я думаю, что к тому времени будет 32 союзника, включая Швецию, — совместно с Украиной примем решение об условиях присоединения к альянсу», — объяснил он.

В интервью он также отметил, что, несмотря на то, что Германия поставила Польше батареи Patriot для защиты от возможных российских атак, о размещении на польской территории более серьёзных немецких сил пока не может быть речи. «Вооружённые силы Польши действуют очень оперативно. Польша также оказывает большую поддержку Украине и странам Прибалтики. Кроме того, она очень эффективно работает над тем, чтобы значительно увеличить свой военный потенциал в составе альянса. У меня не создаётся впечатление, что дополнительные немецкие войска в Польше необходимы, и пока что я не получил соответствующих сигналов в этом направлении», — отрезал он.

Писториус признал, что помнит времена, когда Западная Германия была «восточным флангом» НАТО. «Мы знаем, каково это, когда ты на виду и находишься под особой угрозой. Ввиду этого исторического опыта наши восточные союзники могут быть уверены в том, что мы стоим на их стороне и всеми силами поддерживаем их с целью обеспечения общих интересов в области безопасности», — уверил он.

Трансатлантическое партнёрство служит самой важной основой НАТО и имеет большое значение для обороноспособности альянса, но, по словам Писториуса, европейцам предстоит укрепить европейский столп НАТО, а также нарастить силы и сохранить способность к действиям. Более того, многое указывает на то, что в будущем США будут более активно участвовать в событиях, происходящих в Индо-Тихоокеанском регионе. «Задача для нас, европейцев, состоит в том, чтобы постепенно брать на себя больше ответственности за мир и безопасность в Европе и в то же время не утратить США в качестве незаменимого гаранта эффективного сдерживания и обороны в Европе», — резюмировал он.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).