С момента распада СССР мировое сообщество пыталось оправдать Россию: к ней относились снисходительно — более того, за ней оставляли право на звание великой державы, считает евродепутат Витольд Ващиковский. Экс-глава польского МИД уверен, что Россия нужна многим, особенно Германии, поэтому всё больше стран вместо увеличения помощи Киеву всё охотнее призывает его заключить соглашение с Москвой, пишет портал Energetyka24.
Депутат Европарламента от партии «Право и справедливость», бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский обратил внимание на то, что долгие годы некоторые смотрели на Россию через призму реальной политики и пытались предоставить ей место среди великих держав. «Другие, в свою очередь, тешили себя тем, что Россия была желанной преемницей СССР: на протяжении долгих лет Россию оправдывали, к ней относились снисходительно. В её лице вовсе не хотели видеть угрозу, а лишь часть решения мировых проблем», — заявил он вчера в ходе пресс-конференции, посвящённой России.
Польский политик признался в том, что весьма пессимистично оценивает возможное развитие ситуации после окончания украинского конфликта. По его мнению, несмотря на то, что многие западные лидеры утверждают, что больше не будут возвращаться к сотрудничеству с Россией, в итоге всё равно победит подход «business as usual».
У Ващиковского нет сомнений и в том, что Россия нужна многим странам, особенно Германии. «Уже сейчас мы выступаем свидетелями процесса убеждения Украины в том, чтобы заморозить конфликт, повторить ситуацию от 2015 года, а затем заключить соглашение с Россией», — констатировал евродепутат. Экс-глава польской дипломатии, в свою очередь, призвал и далее оказывать помощь Украине. «Если у нас это не получится, то Россия снова станет преобладать в нашей части Европы», — предупредил он.
Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев высказал мнение, что такие организации, как Международный уголовный суд (МУС), Совет Европы и ОБСЕ, находятся на «смердящей помойке мирового развития».
Четыре израильских тактических истребителя F-15 нанесли авиаудар восемью управляемыми ракетами по объектам в сирийской провинции Хомс, а также два тактических истребителя F-16 ударили двумя управляемыми ракетами по объектам инфраструктуры в провинции Хама в Сирии.
Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий считает, что «Спартаку» необходимо сохранить благоприятную атмосферу внутри коллектива для того, чтобы на равных бороться за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко уверен, что Дарья Касаткина вполне способна порадовать своих поклонников хорошим результатом на Открытом чемпионате Великобритании 2023 года.
Нет оснований полагать, что белорусская делегация не получит визы на саммит Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН в Нью-Йорке, заявил заместитель главы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич в интервью телеканалу СТВ.
Заместитель главы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич в интервью СТВ заявил, что Минск станет первым в очереди государств, готовых предоставить площадку для возможных переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины.