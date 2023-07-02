Экс-глава МИД Польши: несмотря на все обещания Киеву, Запад только и ждёт, чтобы вновь начать вести дела с Москвой

С момента распада СССР мировое сообщество пыталось оправдать Россию: к ней относились снисходительно — более того, за ней оставляли право на звание великой державы, считает евродепутат Витольд Ващиковский. Экс-глава польского МИД уверен, что Россия нужна многим, особенно Германии, поэтому всё больше стран вместо увеличения помощи Киеву всё охотнее призывает его заключить соглашение с Москвой, пишет портал Energetyka24.

Депутат Европарламента от партии «Право и справедливость», бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский обратил внимание на то, что долгие годы некоторые смотрели на Россию через призму реальной политики и пытались предоставить ей место среди великих держав. «Другие, в свою очередь, тешили себя тем, что Россия была желанной преемницей СССР: на протяжении долгих лет Россию оправдывали, к ней относились снисходительно. В её лице вовсе не хотели видеть угрозу, а лишь часть решения мировых проблем», — заявил он вчера в ходе пресс-конференции, посвящённой России.

Польский политик признался в том, что весьма пессимистично оценивает возможное развитие ситуации после окончания украинского конфликта. По его мнению, несмотря на то, что многие западные лидеры утверждают, что больше не будут возвращаться к сотрудничеству с Россией, в итоге всё равно победит подход «business as usual».

У Ващиковского нет сомнений и в том, что Россия нужна многим странам, особенно Германии. «Уже сейчас мы выступаем свидетелями процесса убеждения Украины в том, чтобы заморозить конфликт, повторить ситуацию от 2015 года, а затем заключить соглашение с Россией», — констатировал евродепутат. Экс-глава польской дипломатии, в свою очередь, призвал и далее оказывать помощь Украине. «Если у нас это не получится, то Россия снова станет преобладать в нашей части Европы», — предупредил он.