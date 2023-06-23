Dziennik: отставной британский генерал признал, что Запад находится в состоянии структурной войны с Россией

В ходе июльского саммита НАТО должно предложить чёткий, ускоренный путь присоединения Украины к структурам альянса — в противном случае оборонительная архитектура восточного фланга по-прежнему будет дырявой, уверен британский генерал Ричард Ширрефф. Он также упрекнул Запад в том, что тот долго закрывал глаза на растущую угрозу со стороны России, сообщает Dziennik.

«Сегодня Североатлантический альянс находится в состоянии структурной войны с Россией, и даже возвращение Украиной всех утраченных территорий не положит конец этому конфликту», — заявил экс-заместитель главнокомандующего войсками НАТО в Европе Ричард Ширрефф во время «Конгресса 590» в Варшаве.

В своей речи британский военный подверг сильной критике правительства и общества широко понимаемого Запада, которые, по его мнению, на протяжении долгих лет игнорировали лишь нарастающую угрозу со стороны России. Он упрекнул Запад и в том, что он достаточно равнодушно отнёсся к грузинским событиям 2008 года и аннексии Крыма* в 2014 году, пишет Dziennik.

«Для европейских столиц важнее было ведение бизнеса с Россией, то есть использование дешёвого сырья и сокращение бюджета на оборону — и предназначение этих денег для других целей. Американцы тоже виноваты: все мы помним заявления президента Трампа, обесценивающие НАТО, или хаотичный вывод американских войск из Афганистана. Это всё лишь подтолкнуло Путина к дальнейшим агрессивным действиям», — объяснил Ричард Ширрефф.

В Варшаве Ричард Ширрефф также выразил надежду на то, что в ходе предстоящего июльского саммита НАТО в Вильнюсе прозвучат слова не только о полной поддержке Киева, но и о чётком, ускоренном пути присоединения Украины к структурам НАТО. Британский генерал также обратил внимание на то, что без украинского соседа Польши оборонительная архитектура восточного фланга НАТО по-прежнему будет дырявой. «И даже победа свободного мира в настоящем конфликте не будет означать, что Москва перестанет представлять собой реальную угрозу», — предупредил военный.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



