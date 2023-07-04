Макгрегор: украинскую армию сразу готовили к войне с Россией, а не к защите собственной страны

Украинскую армию с самого начала готовили не защищать страну, а противостоять России, уверен Дуглас Макгрегор. Он напомнил, что даже после провала минских договорённостей Путин пытался убедить Запад сесть за стол переговоров. А после начала СВО стало очевидно, что у России нет партнёров для переговоров на Западе. Более того, выяснилось, что главная цель США в конфликте на Украине — стереть Россию, как великую державу, убеждён отставной полковник.

Вот, что происходило с 2014 года. Это была целенаправленная организованная работа по созданию не просто армии для защиты Украины, а армии, которая нападёт на Россию. Армия, которая появилась в результате этого процесса и которую мы видим сражающейся в 2022 году, была очень значимой силой, она была чрезвычайно хорошо обучена по стандартам НАТО.

Постоянные силы численностью около 450 тысяч человек с 200 тысячами обученных резервистов. Есть много свидетельств того, что к весне 2022 года эта армия, вероятно, была бы брошена на те две непризнанные республики с целью вернуть их под украинское правление.

И, я думаю, Путин решил, что раз Минские соглашения провалились, то он предпримет последнюю дипломатическую попытку, которую, конечно же, он предпринимает в декабре и январе, когда он пытался убедить в основном нас, настоящих сторонников войны на Украине, сесть за стол переговоров и принять меры, чтобы избежать войны.

Мы продемонстрировали абсолютное отсутствие интереса. Я думаю, большинство людей в Вашингтоне пришли к выводу, что российская экономика была недостаточно сильной, чтобы выдержать серьёзную войну, и что в конечном итоге русские заартачатся и не пойдут на это.

Я был уверен, что русские на это пойдут. Но я также думал, что пойдут они не так, как это сделали. Они наступали с относительно небольшими силами. И, думаю, целью было достижение следующих вещей. Во-первых, избежать человеческих жертв, насколько это возможно. Во-вторых, избежать нанесения ущерба инфраструктуре. И, в-третьих, убедить нас на Западе, что он (Путин. — ИноТВ) был серьёзно настроен по поводу своей просьбы об урегулировании путём переговоров.

Ему (Путину. — ИноТВ) потребовалось несколько месяцев, чтобы узнать — это точно произошло к июню или июлю, — что у него нет партнёров для переговоров на Западе. И, что более важно, он понял, что мы в Соединённых Штатах готовы финансировать эту войну против России на неопределённый срок, потому что нашей главной целью является отстранение Путина от власти.

Это стало совершенно очевидно после речи Байдена в Варшаве, которую он посетил в марте. И конечная цель — расчленить Россию, поделить её на части, получить контроль над её ресурсами. В буквальном смысле стереть Россию, как великую державу. А это всегда было неприемлемо для Путина и для всей русской нации.

Дата выхода в эфир 03 июля 2023 года.