Макгрегор: вопреки заявлениям Госдепа, российское общество сплочено, как никогда

16:45
Лукашенко: Шойгу порой незаслуженно критикуют, он немало сделал
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что министра обороны России Сергея Шойгу порой незаслуженно критикуют, а он немало сделал.
16:45
Минфин, Минпросвещения и ЦБ договорились о сотрудничестве в сфере финансовой грамотности
Минфин, Минпросвещения и Банк России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере финансовой грамотности и образования.
16:43
«Ювентус» объявил о продлении контракта с Рабьо
Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо принял решение продлить контракт с туринским клубом.
16:36
Собянин: за 12 лет в Москве построили более 1,2 тысячи км дорог
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в городе построили более 1,2 тыс. км дорог и 359 искусственных сооружений.
16:36
В Краснодаре мужчина погиб от удара молнии в голову
На овощной базе Краснодара от удара молнии в голову погиб мужчина.
16:35
В вузах заявили о повышении интереса иностранцев к обучению в России
Иностранцы проявляют большую заинтересованность и желание обучаться в российских вузах. В основном в российские вузы поступают граждане стран бывшего СССР.
16:35
Лукашенко: в случае победы мятежа в России далее смута произошла бы в Белорусии
В случае успеха вооружённого мятежа в России смута затем произошла бы в Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
16:33
Траньков: Щербакова серьёзно настроена и погружена в тренировочный процесс
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Максим Траньков ответил на вопрос о возвращении олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на прежний уровень.
16:30
Гидрометеорологический спутник «Метеор-М» вывели на орбиту
В «Роскосмосе» сообщили о выводе космического аппарата «Метеор-М» №2-3 на орбиту.
16:26
Джикия рассказал, что не обсуждал с Промесом тему с вынесением приговора в Нидерландах
Защитник «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что пока не разговаривал с нападающим красно-белых Квинси Промесом на тему с вынесением приговора в Нидерландах.
16:24
ЦБ: доля иностранных инвестиций в российские ОФЗ за май снизилась до 9,1%
Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 июня 2023 года, уменьшилась до 9,1%.
16:23
Директор Росгвардии Золотов рассказал, что во время вооружённого мятежа сдал заначку жене
Директор Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что 24 июня во время вооружённого мятежа находился с семьёй и отдал заначку жене.
16:18
Захарова: российский борт направляется в США, чтобы забрать дипломатов России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российский борт направляется в Соединённые Штаты, чтобы вывезти российских дипломатов.
16:17
Суд ввёл процедуру банкротства в отношении сотового ретейлера «Связной»
Арбитражный суд Москвы по заявлению сотового ретейлера «Связной» о своём банкротстве ввёл начальную процедуру банкротства в отношении компании.
16:15
Фигуристка Рязанова рассказала, как смогла улететь из Китая во время пандемии
Вице-чемпионка России в танцах на льду Екатерина Рязанова вспомнила, как смогла улететь из Китая во время пандемии коронавируса.
16:14
Специалист Крохмаль призвал навсегда лишать прав водителей за повторную нетрезвую езду
Руководитель системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль прокомментировал в беседе с RT введение Госдумой временного запрета сдавать на права после вождения в пьяном виде.
16:13
ЕБРР и ЕК выделят Молдавии €43 млн на ремонт железной дороги для транзита грузов с Украины
Молдавия получит €43 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейской комиссии (ЕК) на восстановление железнодорожного транзита грузов с Украины в страны ЕС.
16:10
Рязанова объяснила, почему Пападакис и Сизерон произвели революцию в танцах на льду
Вице-чемпионка России в танцах на льду Екатерина Рязанова рассказала, почему дуэт фигуристов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона произвёл революцию в танцах на льду.
16:09
Meta введёт дополнительные меры для безопасности подростков
Американская компания Meta* введёт набор мер для безопасности подростков в своих сервисах.
16:04
Лукашенко призвал отвергнуть требования «ловить, мочить, сажать» на фоне событий в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне попытки вооружённого мятежа в России призвал отказаться от требований не прекращать уголовные дела.
16:03
Мирра Андреева вышла во второй круг квалификации Уимблдона
Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась во второй раунд квалификации Уимблдона.
15:59
Врач Хомяков объяснил, почему вредно смотреть на солнце
Доктор медицинских наук Сергей Хомяков объяснил, почему вредно смотреть на солнце без солнцезащитных очков.
15:58
Жителям Москвы рекомендовали в жару создать комфортные условия для питомца
Жителям Москвы рекомендовали в жару создать комфортные условия для домашних животных и выгуливать питомцев в ранние часы и вечером.
15:57
Депутат Госдумы Милонов: коллекторство должно быть ликвидировано в России
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с RT, что коллекторство должно быть ликвидировано в России.
15:54
Джикия назвал хорошей группу «Спартака» в Кубке России
Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о группе столичного клуба в Кубке России.
15:52
Министр обороны Белоруссии пришёл на встречу с Лукашенко с копией первой ядерной бомбы
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин пришёл на встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко с копией первой ядерной бомбы.
15:49
Нейрохирург Савинков: мозг человека может запоминать информацию в неограниченных количествах
Заведующий нейрохирургическим отделением больницы Долгопрудного Павел Савинков объяснил, что мозг человека способен запоминать информацию в неограниченных количествах.
15:49
Euractiv: генсеку НАТО Столтенбергу в ближайшее время продлят полномочия ещё на год
Генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в ближайшее время могут продлить полномочия ещё на один год.
15:45
Власти Ульяновской области сообщили о выполнении ремонта большей части дорог
Ремонт дорог в Ульяновской области выполнен на 63%. В настоящее время работы завершены на десяти объектах, ещё на 19 участках ремонт продолжается.
15:43
Ректор ГУУ Строев: самыми популярными специальностями года являются управленческие
Ректор Государственного университета управления (ГУУ) Владимир Строев заявил, что самыми популярными специальностями 2023 года являются управленческие, а также реклама, маркетинг и бизнес-информатика.
15:43
Кинолог Орлова рассказала, как помочь собаке пережить жару
Тренер и методист кинологического центра, член Международной ассоциации кинологов-профессионалов Яна Орлова объяснила, как правильно помочь собаке справиться с жарой.
15:42
Заполняемость отелей Москвы выросла на 12,5%
Московские отели были заполнены на 82,3% в период с 1 по 12 июня, что на 12,5% больше, чем годом ранее. Показатель на 17% превысил статистику и прошедших майских праздников.
15:42
Юрист Кузнецова разъяснила процедуру повышения пенсий
Юрист Елена Кузнецова напомнила, что обычно с 1 января повышают пенсии неработающим пенсионерам, а с 1 апреля индексируют социальные пенсии.
15:42
Российская теннисистка Астахова потерпела поражение в квалификации Уимблдона
Российская теннисистка Дарья Астахова не смогла выйти в 1/2 финала квалификации Уимблдона.
15:41
Лукашенко заявил, что призвал Путина не спешить с «жестоким решением мочить» по ЧВК
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным 24 июня посоветовал ему не спешить с реализацией «жестокого решения мочить».
15:40
Турция выдала сертификат качества компании из ОЭЗ «Технополис Москва»
Турция выдала сертификат качества продукции компании «Ветбиохим» из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Это позволит компании расширить свои экспортные возможности.
15:36
Путин: будет сделано всё для поддержки семей военнослужащих, погибших при мятеже
Российский президент Владимир Путин заявил, что будет сделано всё для поддержки семей военнослужащих, погибших при вооружённом мятеже 24 июня.
15:35
Bloomberg: BP начнёт поставлять нефть польской Orlen вместо России
Британская нефтегазовая компания BP начнёт поставки нефти с месторождений Северного моря польскому энергоконцерну Orlen взамен российской.
15:34
Кадыров сообщил о предотвращении попытки украинской ДРГ прорваться в Белгородскую область
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские подразделения предотвратили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться на территорию Белгородской области.
15:34
В «Турпомощи» поддержали обнуление НДС для туроператоров при продаже туров по России
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что правительство России разработало законопроект, обнуляющий НДС для туроператоров при продаже туров по России.
15:31
Путин: владелец «Конкорда» через «Военторг» за год заработал от государства 80 млрд рублей
Президент России Владимир Путин заявил, что собственник компании «Конкорд» Евгений Пригожин через «Военторг» за год заработал от государства 80 млрд рублей.
15:30
«Авангард» представил календарь на сезон-2023/24 в виде пародии на Tinder
«Авангард» оригинально представил календарь нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
15:27
Postimees: Таллин разработал схему использования российских активов для помощи Киеву
Эстония разработала юридическую схему использования замороженных активов России для помощи Украине.
15:26
В Пскове на одной из улиц произошёл разлив ртути
В Пскове на участке улицы Индустриальной произошёл разлив ртути, рассказали ТАСС в пресс-службе городской администрации.
15:24
Новый образовательный проект для бизнеса запустят 10 июля в Подмосковье
В Московской области центр «Мой бизнес» и экспертно-консалтинговый центр «Результат» запустят акселератор для предпринимателей «Вверх!» 10 июля. Обучение будет организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
15:24
Петербург принял более четырёх миллионов туристов с начала года
В Санкт-Петербурге побывали более четырёх миллионов туристов с начала 2023 года, заявил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства.
15:24
Всероссийский туристический форум пройдёт 23—26 августа в Хабаровске
Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток» состоится 23—26 августа в Хабаровске.
15:23
Всероссийскую ярмарку трудоустройства в Нижегородской области посетили свыше 6 тысяч человек
В Нижегородской области более 6 тыс. человек приняли участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
15:23
Лукашенко: Минск был готов направить силовиков на помощь Москве из-за попытки мятежа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что целая бригада силовиков была готова к переброске в Россию, если бы возникла необходимость. Ранее российский президент Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера за вклад в урегулирование мятежа.
15:19
Путин: ЧВК «Вагнер» с мая 2022 года по май 2023 года заплатили более 86 млрд рублей
Президент России Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» с мая 2022 года по май 2023-го государство заплатило более 86 млрд рублей.