В ходе спецоперации российское общество стало более сплочённым, чем когда-либо за последние несколько десятилетий, а российская армия стала крупнее и мощнее, уверен американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Тем самым он опроверг заявление секретаря Госдепа Энтони Блинкена, который в эфире CNN рассуждал о «слабости России»

Вот, что вчера на канале CNN сказал госсекретарь Блинкен.



ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Мы наблюдали, как эти враждебные действия против Украины стали всесторонним стратегическим провалом. Россия стала слабее в экономическом, военном плане. Её позиция в мире рухнула. Ей удалось заставить европейцев отказаться от российских энергоносителей. Ей удалось объединить и укрепить НАТО за счёт новых членов и более сильного альянса. России удалось оттолкнуть от себя Украину и сделать её столь единой, какой она никогда ранее не была. Это лишь стало очередной главой очень, очень плохой книги, которую Путин пишет для России.



Ему следует знать, что у него тут во всём неточности.



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, американский полковник в отставке: Да. На самом деле Россия, российское общество сейчас более сплочённое, чем оно, возможно, было на протяжении десятилетий. И российская армия стала крупнее и мощнее, а воля к победе стала крепче, чем когда-либо. Я действительно хотел бы, чтобы у нас здесь, в Соединённых Штатах, была подобная сплочённость. Так что да, это очередная чушь. Но какое ещё заявление можно от него можно ожидать?



Да.



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Никто в Вашингтоне не выйдет и не скажет: «Мы совершили ужасную ошибку и создали монстра гораздо более крупного и могущественного, чем тот, которого, как мы думали, побеждаем».



Дата публикации 26 июня 2023 года.