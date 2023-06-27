Axios: показатель тревоги администрации США — Блинкен запретил сотрудникам Госдепа обсуждать попытку мятежа в России

Внешнеполитическому ведомству США было важно контролировать информационную повестку о мятеже ЧВК «Вагнер» в России, сообщает Axios. На это указывает то, что Энтони Блинкен в срочной пятничной телеграмме требовал у своих подчинённых воздержаться от комментариев, так как ситуация «находится на контроле непосредственно у госсекретаря». Один из сотрудников американской администрации признался изданию, что у него сложилось впечатление, что такими директивами государственный департамент хочет избежать утверждений о своей причастности к случившемуся.

Энтони Блинкен в срочной телеграмме, просил дипломатов США отказаться от обсуждения попытки мятежа в России. У издания Axios есть свидетельства как минимум трёх официальных лиц Соединённых Штатов, в них утверждается, что в пятничной телеграмме Энтони Блинкен просил сотрудников «не говорить о восстании, разворачивавшемся в России, в котором наёмники группы «Вагнер» захватили город Ростов-на-Дону».

Издание Axios считает, что данная телеграмма «показала уровень тревоги администрации Байдена по поводу событий в России и то, насколько важно было для Белого дома и Госдепартамента США контролировать сообщения о ситуации публично и в частном порядке».

По информации издании, дипломатов, получивших телеграмму от главы ведомства, просили ограничиться заявлениями, что США следят за ситуацией в России, но отказываться от каких-либо дополнительных комментариев. По свидетельствам доступных Axios, в телеграмме было указано, что «ситуация находится на контроле непосредственно у госсекретаря и его ближайших сотрудников».

Один из сотрудников администрации анонимно поведал изданию, что у него «сложилось впечатление, что [телеграмма] была отправлена для того, чтобы убедиться, что ни один американский дипломат не сказал ничего такого, что могло создать впечатление, что США каким-либо образом причастны к кризису».

«Другой официальный представитель США» считает, что «на момент отправки телеграммы ситуация в России была очень неясной», по его мнению, Блинкен хотел лишь, «чтобы официальные лица США хранили молчание, пока не появится больше подробностей о ситуации».

Axios напоминает, что до сих пор Госдеп ограничивался лишь короткими замечаниями, называя происходящее «внутренней проблемой России» и отрицая всякую свою причастность к попытке мятежа.