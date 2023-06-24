Reuters: на Западе внимательно следят за происходящим в России

События в России приковали внимание Запада, констатирует Reuters. По информации агентства, в западных правительствах и в НАТО уверяют, что следят за ситуацией.

Правительства западных государств наблюдают за разворачивающимся в России кризисом, развязанным главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, сообщает Reuters. Корреспонденты агентства собрали комментарии зарубежных правительств по поводу ситуации, которую российский президент Владимир Путин квалифицировал как «вооружённый мятеж».

По информации Reuters, британское минобороны в своей ежедневной сводке подчеркнуло, что «в ближайшие часы ключевым фактором в том, как будет развиваться этот кризис, станет то, насколько преданны правительству российские силы безопасности, и в особенности Росгвардия». Ведомство также отмечает, что мятеж стал для российского государства «самым серьёзным вызовом за последнее время». Британский МИД при этом снова порекомендовал гражданам Соединённого Королевства не посещать Россию, пишет агентство.

В свою очередь, НАТО устами своего официального представителя Оаны Лунгеску подтвердило, что «отслеживает ситуацию», передаёт Reuters.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также заявила, что Таллин внимательно следит за происходящим и обменивается информацией с союзниками. «Могу заверить, что для нашей страны прямой угрозы нет. На границе приняты дополнительные меры безопасности. Также призываю наших граждан воздержаться от поездок в какие-либо регионы России», — цитирует её Reuters.

«В связи с ситуацией в России мы сегодня утром провели обсуждение с премьер-министром и чиновниками минобороны, а также с нашими союзниками. Ход событий, происходящих за нашими восточными рубежами, постоянно отслеживается», — заверил на своей странице в Twitter президент Польши Анджей Дуда.

О пристальном внимании к происходящему заявили и в администрации президента Франции Эммануэля Макрона. «Мы по-прежнему сосредоточены на оказании поддержки Украине», — вместе с тем подчеркнули представители французского лидера.

Аналогичные комментарии журналисты Reuters получили от правительств Италии и Германии. Как отмечается в материале агентства, немецкий МИД также порекомендовал гражданам Германии, пребывающим в России, воздержаться от визитов в Ростов-на-Дону и близлежащие районы, а в Москве — не приближаться к административным зданиям и в целом не посещать центр города, а также неукоснительно соблюдать требования сотрудников правоохранительных органов.