CNN: контрнаступление Украины не оправдало ожиданий союзников на Западе

Минные поля, сильно укреплённая оборона и воздушные атаки России препятствуют продвижению украинских сил в рамках контрнаступления, заставляя беспокоиться союзников Киева на Западе, пишет CNN. Страны, поддерживающие Украину оружием и боеприпасами, опасаются, что продолжение поддержки может стать непосильным и за него невозможно будет оправдаться перед их избирателями, которые с трудом сводят концы с концами.

Минные поля на юге Украины замедляют наступление Киева, заставляя украинские вооружённые силы продвигаться лишь «от дерева к дереву», а их западных союзников беспокоиться за успех предприятия, сообщает CNN.

Один из солдат, участвующих в контрнаступлении Украины на юге (с позывным Легион), рассказал телеканалу, что, хотя, по его мнению, действия украинских войск были «довольно успешными и эффективными», большая часть мира, похоже, считает продвижение слишком медленным. По его словам, мешают им плотные минные поля, сильно укреплённая оборона и воздушные атаки России.

Западные союзники Украины начинают нервничать из-за того, что прогресс столь «долгожданного» контрнаступления Киева измеряется метрами, а не километрами. Союзники Киева прекрасно понимают, что затягивание конфликта, на что указывают медленные темпы наступления, потребует от них всё новой и новой помощи Киеву, которая в итоге может стать непосильной.

CNN указывает на то, что многие из стран, поддерживающих Украину в ходе конфликта, страдают от высокой инфляции, растущих процентных ставок и ограниченного экономического роста. Их лидерам — целому ряду из которых предстоят выборы в ближайшие полтора года — необходимо оправдывать то количество ресурсов, которые они влили в Украину, учитывая, что их собственные избиратели с трудом сводят концы с концами. Это может оказаться сложной задачей, если Украина не покажет особых успехов на поле боя.

За последние несколько месяцев линия фронта на юге и востоке Украины практически не сдвинулась. Это предоставило российским войскам достаточно времени, чтобы окопаться и подготовиться к наступлению.

Впрочем, председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что в подобных темпах нет ничего удивительного, учитывая, что солдатам приходится сражаться «за свою жизнь». «Мы оказываем им максимально возможную помощь, но в конце концов украинские солдаты идут в атаку через минные поля и окопы. Так что да, конечно, всё идёт немного медленно, но это часть природы войны», — поспешил успокоить Милли.

Украинские чиновники, в свою очередь, неоднократно отмечали, что, хотя наступление уже идёт полным ходом, основные события ещё предстоят. В июне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Украина сдерживает часть своих резервов и что «основной удар» ещё впереди.

Милли призвал союзников сохранять терпение, заявив, что, по его прогнозам, контрнаступление продлится до 10 недель. «Я говорил, что это займёт шесть, восемь, десять недель. Это будет очень трудно. Это будет очень долго, и это будет очень, очень кроваво. И ни у кого не должно быть никаких иллюзий на этот счёт», — приводит CNN его слова.