Власти Украины отправляют на верную смерть своих молодых граждан ради возвращения земель, которые не хотят оставаться в составе украинского государства. Вот уже почти десять лет они подвергаются за это насилию, подчеркнула в эфире передачи Redacted его ведущая Натали Моррис. Как отметила Моррис, западные СМИ ещё совсем недавно открыто об этом говорили — однако сегодня на Западе все делают вид, будто это не так.

НАТАЛИ МОРРИС, ведущая подкаста Redacted: Но украинцы ведь сражаются за территорию, которая почти десять лет просила Россию о помощи, решила стать частью России на голосовании и хочет оставаться в её составе, — и сражаются они за то, чтобы вернуть эту землю в состав Украины, где она быть не хочет. А Россия считает, что должна держать оборону на этом рубеже, потому что эти люди больше десяти лет просили Москву вмешаться.



И вообще, мне на этой неделе попался заголовок из 2016 года — вот, взгляните, это из The Guardian. В 2015 году Международный валютный фонд заявлял, что больше не будет давать Украине ссуды, если та не прекратит вести войну против Донбасса. В итоге денег они всё-таки дали — и вот, год спустя, глава МВФ Кристин Лагард снова заявляет: «Надо прекращать одалживать деньги украинцам, они ненадёжные, у них слишком много коррупции, и они продолжают вести войну против Донбасса — то есть они берут у нас деньги, просаживают их на войну и продолжают наращивать долг».





Тогда даже президент Украины Пётр Порошенко признавал, что война обходится Украине в 8 миллионов долларов в сутки. Вот, взгляните на этот заголовок из 2015-го. «Украина пускает на свою войну против Донбасса 8 миллионов долларов в день — и в момент просаживает кредиты, полученные от МВФ». Запад об этом прекрасно знал, СМИ это тоже было известно. Теперь же мы все делаем вид, будто этих людей на протяжении десяти лет подвергали резне и они просили Россию вмешаться. И это неудивительно — взгляните на вот этот материал журнала Time, опять же из 2014 года: в нём говорится, что эти украинцы сами дожидаются, когда же Россия придёт, дабы получить возоможность войти в её состав и получить безопасность. Так они тогда считали.





Так с какой стати должны гибнуть молодые украинцы, пытаясь отвоевать территорию, которая не хочет быть в составе Украины, никогда этого и не хотела, а в 2014 году на голосовании высказалась за выход из Украины, за что её с тех самых пор и терроризируют? Зачем тратить на такой вопрос человеческие жизни? А с точки зрения России, выбора тут нет: если они уступят эти территории, народ Донбасса снова начнут атаковать.

Дата выхода в эфир 30 июня 2023 года.