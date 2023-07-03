DT: украинский экипаж погиб при обстреле из-за непрочной брони французского танка

Украинский экипаж погиб при артиллерийском обстреле, когда осколки снаряда пробили недостаточно прочную броню лёгкого танка французского производства. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на командира одного из украинских батальонов, который заявил, что считает нецелесообразным и опасным решение использовать такие бронированные машины на передовой.

Поставленные Францией на Украину боевые бронированные машины модели AMX-10, часто называемые «лёгкие танки», не подходят для использования во время атаки на переднем крае из-за недостаточно прочной брони. Об этом рассказал журналистам командир одного из украинских батальонов с позывным Спартанец, сообщает The Daily Telegraph.



По его словам, был зафиксирован как минимум один случай, когда осколки артиллерийского снаряда пробили тонкую броню лёгкого танка французского производства, попавшего под обстрел. В результате внутри танка сдетонировал боекомплект, что привело к гибели экипажа, говорится в статье.



Как заявил 34-летний командир украинского батальона, этот инцидент подтверждает, что использовать такие бронемашины на передовой нецелесообразно и опасно, поскольку это может фактически закончиться их уничтожением и создаёт очень большой риск для находящегося внутри экипажа.



Согласно данным Министерства обороны Франции, боевые бронированные машины AMX-10 обеспечивают защиту от огня лёгкой пехоты. В то же время Спартанец заявил журналистам, что эта техника отличается не в лучшую сторону от бронемашин модели Husky британского производства, сообщается в статье.



Франция пообещала отправить на Украину бронетехнику ещё в январе этого года, напоминает The Daily Telegraph. Боевые бронированные машины AMX-10 поступили на вооружение украинской армии в апреле и стали первым аналогом танков западного производства — ранее Киев получал только танки советской эпохи от своих восточноевропейских союзников.



Президент Украины Владимир Зеленский официально поблагодарил своего французского коллегу Эммануэля Макрона за отправку танков, а украинский министр обороны Алексей Резников был сфотографирован в одной из французских бронемашин, говорится в статье. В то же время эксперты сайта Oryx подсчитали, что Украина потеряла уже три таких машины во время боевых действий.