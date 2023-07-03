Berliner Zeitung: Запад разочарован — Украина потеряла 13% переданных ей танков Leopard 2

Западные страны поставляли Украине танки и бронетранспортёры в надежде, что их использование позволит добиться значительных успехов, однако спустя месяц после начала летнего наступления ВСУ «пришло некоторое разочарование», пишет Berliner Zeitung. Как утверждает издание, попытка украинского контрнаступления стоила «человеческих жизней и денег». По данным из открытых источников, из 54 переданных ей танков Leopard 2 Украина потеряла уже семь.

Западные страны поставляли Украине танки и бронетранспортёры «в надежде, что использование этих боевых машин позволит добиться значительных территориальных успехов». У них были «большие ожидания». Однако примерно через месяц после начала летнего наступления Украины «пришло некоторое разочарование». Сообщается, что из танков Leopard 2, поставленных Киеву, например, Германией, несколько были уничтожены, пишет Berliner Zeitung.



В середине июня заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник попросил Берлин прислать больше тяжёлой военной техники. «Украинской армии срочно требуется больше западных танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники», — заявил Мельник. По его мнению, бундесвер способен предоставить Киеву больше, чем 18 танков Leopard 2 из более 300 имеющихся на его вооружении. По словам Мельника, число поставленных танков может быть «утроено».



Однако, по данным немецких СМИ, на сегодняшний день только 130 из 300 танков Leopard 2 готовы к эксплуатации после десятилетий недостаточного финансирования оборонного сектора.



Точное количество потерь, понесённых ВСУ на сегодняшний день, неизвестно, поскольку Киев не публикует эту статистику. По данным нидерландской платформы Oryx, документирующей потери военной техники с обеих сторон на основе открытых источников, к настоящему времени Украина потеряла четыре танка Leopard 2A6 и три танка Leopard 2A4. Кроме того, уничтожены 25 американских БМП Bradley, три минных тральщика и одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина.



В общей сложности Украина получила 18 танков Leopard 2A6 из Германии и 36 Leopard 2A4 из Польши, Испании, Норвегии и Канады — всего 54 танка. Таким образом, если взять за основу данные Oryx, то на сегодняшний день Украина потеряла около 13% танков, утверждает издание.



Как отмечает газета, попытка украинского контрнаступления стоила «человеческих жизней и денег». К концу 2023 года траты Германии на военную помощь Украине превысят €5,4 млрд. Это «значительные дополнительные вложения» по сравнению с €2 млрд, выделенными в прошлом году. В ближайшие годы расходы Германии на поддержку Украины могут вырасти до €15 млрд, отмечает Berliner Zeitung.