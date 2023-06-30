Forbes: катастрофа ВСУ под Малой Токмачкой оказалась даже хуже, чем предполагалось ранее

Попытка ВСУ 8 июня пересечь минное россиян закончилась ещё худшей катастрофой, чем предполагалось. Как пишет Forbes, недавно аналитики насчитали ещё больше подбитых и брошенных лучших машин западного производства и множество погибших украинских солдат.

Попытка 47-й десантно-штурмовой бригады и 33-й механизированной бригады ВСУ 8 июня пересечь минное поле на юге страны закончилась ещё худшей катастрофой, чем предполагалось. Как пишет Forbes, недавно аналитики насчитали ещё больше подбитых и брошенных БМП М-2 47-й бригады. В то же время один украинский фотограф подобрался достаточно близко к месту провального штурма и сфотографировал российское минное поле, где попала в ловушку украинская боевая группа, потеряв десятки лучших машин западного производства и множество солдат 47-й и 33-й бригад убитыми и ранеными.

8 июня российские разведчики заметили приближающуюся к Работино боевую группу из 47-й и 33-й бригад и вызвали ударные вертолеты «Камов», которые обстреляли украинскую колонну противотанковыми ракетами. Но больше всего 33-я и 47-я бригады пострадали от мин.

Впереди шли бывшие финские сапёрные машины «Леопард» 2R 47-й бригады, им помогала минимум одна инженерная машина «Бизон» немецкого производства — возможно, из 33-й бригады.

Машины разминирования частично расчистили несколько полос на минном поле. За ними двинулись М-2 «Брэдли» и бронированные грузовики MaxxPro 47-й бригады.Однако минные тралы британского производства на немецкой технике явно пропустили ряд мин. Три «Леопарда» 2R и один «Бизон» подорвались, как и несколько M-2. Боевая группа попала в ловушку и под обстрелом рассыпалась. Экипажи выскочили из подбитых машин, волоча за собой убитых и раненых. Многих выживших подобрали спасатели на М-2.

Дым рассеялся, и было обнаружено минимум 25 подбитых украинских машин: 17 М-2, четыре «Леопарда» 2A6, три «Леопарда» 2R и один «Бизон». Сторонним наблюдателям потери поначалу казались меньшими. Но в последующие две недели аналитики внимательно изучили видео с беспилотников и снимки с земли, и список утраченной техники постоянно пополнялся.

Потеря одного «Бизона» для украинской армии не проблема: у неё их десятки. Но украинцы получили всего сотню универсальных М-2 "Брэдли" и 21 высокотехнологичный «Леопард» 2A6 с дальнобойными пушками 55-го калибра. При этом Финляндия отдала Украине все шесть «Леопардов» 2R.

За какой-то час или два сборная боевая группа из 47-й и 33-й бригад потеряла почти пятую часть украинских М-2, пятую часть своих «Леопардов» 2А6 и половину «Леопардов» 2R. США поспешно пообещали достаточно дополнительных М-2, чтобы восполнить потери 8 июня, но накопить необходимые «Леопарды» 2A6 европейским союзникам Украины еще лишь предстоит. А «Леопардов» 2R и вовсе больше нет в наличии.

Аналитики из независимой группы Conflict Intelligence Team, работающей с открытыми источниками, предположили, что некоторые из брошенных «Леопардов» и M-2 ещё рано списывать.

«Эту военную технику можно эвакуировать», — считают в CIT.

Но последние фотографии раскрывают истинный масштаб ущерба. Один брошенный «Леопард» 2A6 обгорел и ржавеет. Минимум один М-2 потерял башню. И многочисленные мины никуда не делись. Украинским силам предстоит обезопасить этот район, поднять над ним «зонт» ПВО и обезвредить мины, прежде чем они смогут развернуть буксировку разбитых машин.

«При этом игра может и не стоить свеч: на восстановление даже этой горстки повреждённых машин потребуются недели, если не месяцы работы. Нельзя отрицать, что бой 8 июня под Малой Токмачкой стал для украинской армии катастрофой», — заключает автор материала.