New York Times: «поле боя как швейцарский сыр» — яростное сопротивление русских тормозит контрнаступление Украины

Украинская армия столкнулась с серьёзными трудностями на начальном этапе своего контрнаступления, сообщает The New York Times. Солдаты ВСУ не могут преодолеть большие минные поля, которые закрывают подступы к российским позициям. К тому же по ним наносятся интенсивные артиллерийские обстрелы и авиаудары с помощью вертолётов Ка-52. Из-за яростного сопротивления русских украинцы несут тяжёлые потери в западной технике.

В рамках своего контрнаступления украинская армия столкнулась с рядом серьёзных трудностей, которые значительно замедлили прогресс, пишет The New York Times. Подступы к российским оборонительным позициям закрыты минными полями. С помощью западной техники ВСУ удаётся их разрушать, но русские нашли способ их восстанавливать. К тому же местность на юго-востоке страны в основном плоская с открытыми полями, и там негде укрыться. При этом за прошедшие месяцы войска России смогли хорошо окопаться в широкой сети траншей.

Вертолёт Ка-52 смог обойти систему противовоздушной обороны и теперь уничтожает танки и бронемашины, поставленные Западом. Из-за «яростного сопротивления» русских ВСУ несут тяжёлые потери в технике. В марте США поставили Киеву 113 БМП Bradley. 17 из них — то есть 15% — были повреждены или уничтожены.

Эти трудности превратили начальную фазу контрнаступления в затяжные бои, продолжает американское издание. То, что прогресс идёт медленнее, чем хотелось бы, признаёт и лично президент Украины Владимир Зеленский. Он предостерёг от нереалистичных ожиданий «кинематографичного блицкрига». «Некоторые люди думают, что это голливудский фильм, и ожидают результатов уже сейчас, — заявил он. — На кону человеческие жизни… Мы будем наступать на поле боя так, как сочтём лучше».

То, что на данный момент прогресс небольшой, признают и в Вашингтоне. Там говорят об «отрезвляющих» результатах первых недель контрнаступления, отмечая, что есть «отставания по графику». Впрочем, это не стало для американцев такой уж неожиданностью, учитывая масштабную российскую оборону.

Любопытно то, что наибольшего прогресса украинским военным удалось достигнуть на тех направлениях, где они в меньшей степени задействовали западное вооружение. В то же время завязли они как раз там, где используют американские Bradley и немецких «леопардов». Один из военнослужащих ВСУ пожаловался, что артиллерийские обстрелы с российской стороны настолько интенсивные, что поле боя похоже «на швейцарский сыр». Солдаты сетуют на то, что российская оборона оказалась крепкой, а прогресс медленным.