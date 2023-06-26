Das Erste: Писториус согласился отправить в Литву 4000 солдат, но с условиями

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о готовности своей страны отправить в Литву 4000 солдат для обороны восточного фланга НАТО от России, сообщает Das Erste. Но он также отметил, что это очень трудоёмкое мероприятие и оно потребует больших усилий, так что сначала должен быть соблюдён ряд условий. В частности, необходимо создать инфраструктуру для размещения военнослужащих бундесвера, а также согласовать все мероприятия с региональными планами альянса.

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о намерении его страны разместить в Литве дополнительный контингент в размере 4000 солдат, сообщает Das Erste. Об этом он заявил в Вильнюсе на встрече со своим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом. Конкретной даты для переброски войск он не назвал, а также подчеркнул, что такое мероприятие потребует больших усилий, поэтому сначала должен быть соблюдён ряд условий.



Во-первых, Литва должна создать инфраструктуру, необходимую для размещения военнослужащих. По словам Писториуса, он условился с Анушаускасом, что отправка солдат будет происходить поэтапно по мере разрастания этой инфраструктуры. К тому же он подчеркнул важность согласования этого мероприятия с региональными планами НАТО. По его словам, важно обеспечить гибкость восточного фланга альянса, и для этого договориться с главнокомандующим объединёнными силами в Европе.



Президент Литвы Гитанас Науседа заверил Писториуса, что его страна приложит все усилия, чтобы выполнить свою часть обязательств как можно скорее. По его словам, процедуры принятия решений будут упрощены, чтобы завершить строительство уже к 2026 году: «Но я, конечно же, не буду злиться, если министерство обороны управится уже к 2025-му». Он также потребовал от НАТО усилить своё присутствие в его государстве: «Это линия фронта для НАТО, где нет места даже самым маленьким брешам в системе безопасности».