WT: «они здесь» — Польша получила первую партию американских танков M1A1 Abrams

В Польшу прибыла первая партия из 14 американских танков M1A1 Abrams, поставляемых в рамках контракта на сумму $1,4 млрд, сообщает The Washington Times. Эта сделка предусматривает поставку ещё около сотни боевых машин. Как отмечает издание, с помощью этой военной техники Варшава пытается заполнить брешь в её бронетанковом арсенале, образовавшуюся после отправки Киеву 240 советских танков Т-72.

Более дюжины танков M1 Abrams американского производства прибыли в польский порт Щецин на Балтийском море в рамках многомиллиардных усилий Варшавы по модернизации её вооружённых сил, которые активизировались после ввода российских войск на Украину, сообщает The Washington Times.



Официальные представители Министерства обороны Польши заявили, что на первом корабле находились 14 танков M1A1 Abrams, и ещё в рамках контракта на сумму $1,4 млрд должно прибыть около 100 боевых машин.



Эта поставка военной техники, как отмечает издание, поможет заполнить брешь в бронетанковом арсенале Польши, образовавшуюся после того, как Варшава отправила Киеву около 240 советских танков Т-72.



Польский министр обороны Мариуш Блащак заявил в Twitter, что власти страны укрепляют вооружённые силы, чтобы «эффективно сдерживать агрессора». Это, как поясняет издание, была «явная отсылка к президенту России Владимиру Путину».

«Они здесь. «Абрамсы» — лучшие друзья американских морских пехотинцев — скоро присоединятся к нашим солдатам и позаботятся о безопасности Польши», — написал Блащак в Twitter.



Он назвал это событие «важным днём для польской армии», а американские танки — «лучшими в мире». Глава оборонного ведомства Польши также добавил, что вскоре у его страны будет достаточно танков, чтобы вооружить ими целый батальон.



Первоначально танки предназначались для морской пехоты США, но переход последней на более манёвренные, ориентированные на десантирование силы, с оглядкой на Китай и Восточную Азию, сделал возможной продажу «металлических бегемотов».



Как отмечает The Washington Times, в дополнение к бронетехнике M1A1 Abrams Польша в рамках отдельной сделки на сумму $4,75 млрд закупит также 250 танков M1A2. Планируется, что они будут поставлены к 2026 году, но официальные лица в Варшаве надеются ускорить этот процесс.