FAZ: на встрече с Писториусом глава Пентагона похвалил Германию за поддержку Украины

Основными темами визита министра обороны Германии Бориса Писториуса в Вашингтон стали украинский конфликт и сотрудничество с НАТО, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Глава Пентагона Ллойд Остин похвалил Берлин за усилия, предпринимаемые для поддержки Украины. Писториус в свою очередь пообещал, что Германия поднимет расходы на оборону до 2% ВВП в соответствии с требованиями НАТО.

Попытка мятежа в России и его последствия для конфликта на Украине занимали главное место в визите министра обороны Германии Бориса Писториуса в Вашингтон, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

После переговоров с министром обороны Ллойдом Остином и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном Писториус в среду заявил, что не нужно быть экспертом по России, чтобы понять, что в российской власти есть «трещины», если ситуация могла обостриться до такой степени за столь короткое время. Однако пока невозможно оценить, насколько глубоки эти трещины и какие последствия они будут иметь для внутренней стабильности России и президента Владимира Путина.

Через пять месяцев после вступления в должность министр обороны Германии смог получить похвалу за своё участие в событиях на Украине, подчёркивает немецкая газета. В начале встречи в Пентагоне, где Писториус был принят с воинскими почестями, Остин сказал, что он ценит всё, что Берлин сделал для укрепления военного потенциала Украины, как в плане поставок оружия, так и в плане обучения украинских военных.

Сам Писториус подчеркнул важность сотрудничества между Берлином и Вашингтоном в поддержке Украины. У Германии и США, по его словам, «очень тесный обмен и очень тесные отношения». Германия сделает «всё возможное и столько, сколько потребуется, чтобы поддержать Украину» в борьбе против России.

Министр обороны Германии также упомянул о недавно согласованном новом пакете поддержки Украины в размере €2,7 млрд. На данный момент Германия является вторым по величине спонсором Украины после США. В середине мая Берлин пообещал Украине дальнейшую всестороннюю военную помощь. В частности, речь идёт о поставке дополнительных систем противовоздушной обороны Iris-T, большего количества танков Leopard и Marder, а также боеприпасов. Помимо модернизации ПВО Украины, вопрос поставок боеприпасов сейчас является наиболее важным для Киева, отмечает Frankfurter Allgemeine.

Первоначально Писториус хотел приехать в Вашингтон в апреле с первым после вступления в должность визитом. Однако ему пришлось отложить поездку из-за миссии по эвакуации немецких вооружённых сил в Судане. Писториус уже несколько раз общался с Остином. После его назначения на пост министра обороны в начале года он и Остин сначала вели жёсткие переговоры по вопросу поставки Киеву боевых танков. Берлин заявил, что отправит танки Leopard II на Украину в том случае, если и Вашингтон также предложит ей свои танки M1 Abrams. Телефонный разговор между канцлером Олафом Шольцем и президентом Джо Байденом внёс ясность: вопреки своим прежним намерениям, американское правительство вскоре после разговора согласилось также поставить боевые танки, чтобы дать Германии возможность продемонстрировать, что она действует не в одиночку.

После решения вопроса с боевыми танками Писториус отличился в немецком правительстве как министр, преодолевший первоначальные колебания Берлина по вопросу военной помощи Киеву и в целом выступающий за усиление военных обязательств Германии в Европе, напоминает издание. Перед отъездом в Вашингтон Писториус, говоря о целевых показателях НАТО по расходам союзников на оборону, подтвердил в эфире телеканала ZDF, что Германия достигнет цели в два процента от экономического производства. Он сказал, что это будет возможно в среднем в течение нескольких лет, в дополнение к обычному бюджету, за счёт специального фонда в €100 млрд для бундесвера.

Писториус с осторожностью отнёсся к теме американской внутренней политики: по поводу возможного переизбрания бывшего президента Дональда Трампа, который в своё время поставил под сомнение будущее НАТО, министр обороны Германии сказал лишь, что нужно подождать и посмотреть, станет ли Трамп на самом деле кандидатом от республиканцев на президентских выборах в 2024 году и как тогда сложатся выборы.

«У меня нет оснований полагать, что американцы уйдут из НАТО, из Европы», — продолжил Писториус. Но если что-то изменится в «смещении веса» Соединённых Штатов в сторону Индо-Тихоокеанского региона, то европейским членам западного альянса придётся «взять на себя больше ответственности». Это всем известно, добавил немецкий министр обороны.

В отношении кадров генерального секретаря НАТО Писториус подтвердил, что если станет очевидно, что ни один из кандидатов на пост преемника Йенса Столтенберга не имеет большинства голосов, то в этой ситуации было бы разумно продлить срок полномочий Столтенберга во второй раз, заключает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.