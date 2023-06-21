SZ: Германия не согласна ждать новую систему европейской обороны, как предлагает Макрон

Министр обороны Германии и генеральный секретарь НАТО посетили авиабазу Ягель, где проводятся масштабные учения «Воздушный защитник», сообщает немецкая Süddeutsche Zeitung. По словам гостей, до сих пор всё проходит превосходно. Не вписывается в общую картину только Франция: президент Макрон, похоже, считает, что можно подождать, пока не будет разработана новая европейская система обороны, с чем Германия не может согласиться, заявил Борис Писториус.

На авиабазе Ягель в Шлезвиг-Гольштейне проходят учения военно-воздушных сил «Воздушный защитник» (Air Defender), организованные бундесвером. Члены оборонного комитета Бундестага, министр обороны Борис Писториус и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также прилетели из Берлина, чтобы отдать дань уважения военным, сообщает немецкая Süddeutsche Zeitung.

Писториус заявил, что на данный момент всё идёт «превосходно», Столтенберг поблагодарил его за «немецкое лидерство».

В преддверии крупнейших в истории НАТО учений по переброске воздушных судов с участием 10 тыс. солдат и 250 военных самолётов профсоюз авиадиспетчеров предупредил о задержках в гражданском воздушном сообщении не менее, чем на 50 тыс. минут в день.

«На самом деле, это была лучшая пиар-кампания для Air Defender», — отметил один из военнослужащих. Таким образом крупномасштабные учения намного больше попали в поле зрения общественности — и обсуждения показали, что в условиях новой ситуации в сфере безопасности в связи с действиями России население с большим пониманием относится к проведению учений, поясняет немецкая газета.

Кроме того, задержки в других видах воздушного сообщения пока что едва ощутимы и незначительны. В основном они были в диапазоне нескольких минут из-за полётов вокруг районов учений. Управление воздушным движением увеличило свой штат ещё на 20%.

Поначалу возникали трудности, когда немецким военным Tornado приходилось координировать свои действия с пилотами F-35 из Техаса и итальянскими диспетчерами радаров. Но самое главное: до сих пор не было никаких происшествий, и переброска более 1600 тонн материалов и 100 самолётов из США тоже прошла успешно.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, в ходе учений моделируется нападение восточного военного альянса, в котором угадывается Россия, с попыткой захвата части северной Германии. Бои «воздух-воздух» и уничтожение позиций ПВО противника будут отрабатываться до 23 июня. Запланировано около 2 тыс. полётов, а на авиабазе Ягель будет звучать много языков — в учениях принимают участие солдаты из 25 стран.

«Мы делаем всё это, потому что свобода и безопасность зарабатываются трудом и должны быть защищены в критическом случае», — подчеркнул Писториус, подразумевая спецоперацию России на Украине.

Между тем, разногласия между Парижем и Берлином не совсем вписываются в общую красивую картинку, отмечает немецкая газета. В воскресенье канцлер Олаф Шольц попросил Писториуса срочно посетить конференцию по обороне, организованную Францией в Париже с представителями 20 европейских государств — в качестве сигнала доброй воли. Но в кругах бундесвера к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона относятся более чем скептически.

В то время как бюджетный комитет Бундестага только что одобрил выделение первых средств на приобретение израильско-американского противоракетного щита Arrow 3 с чрезвычайно большой дальностью действия и наземной немецкой системы ПВО Iris-T SLM на общую сумму почти €5 млрд, Макрон требует, чтобы Европа разработала свою собственную новую систему обороны, — желательно, с большим объёмом заказов для собственной оборонной промышленности. При этом президент Франции предостерегает от немедленной покупки «того, что есть на полках».

Писториус выслушал эти пожелания, но вместе с канцлером он проводит противоположную линию: вместо того чтобы тратить десятилетия на разработку чего-то нового, они теперь хотят купить то, что есть. А за исключением Arrow 3 и американской системы Patriot, большинство из имеющихся в наличии систем уже производится в Европе, отмечает издание.

Канцлер Шольц инициировал «Инициативу европейского небесного щита», к которой на данный момент присоединились 17 стран, но не Франция. Цель этого шага заключается в создании общей системы противовоздушной обороны, которая должна состоять в основном из сочетания уже имеющихся систем.

Отвечая на соответствующий вопрос на авиабазе Ягель, Писториус подчеркнул: «Я бы не назвал это разногласиями». По его словам, Макрон, похоже, считает, что можно подождать, пока не будет разработана европейская система. «Мы и многие другие не убеждены в этом», — заметил министр обороны Германии. На вопрос, может ли покупка израильской системы Arrow-3 быть отменена, Писториус ответил: «Мы не откажемся от сделки». Он также отметил, что это лучшая система, «доступная на данный момент», заключает Süddeutsche Zeitung.