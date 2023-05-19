N-TV: часть вооружений из нового немецкого пакета помощи Украине прибудет только в следующем году

Масштабный пакет вооружений для помощи Украине, утверждённый в Германии, будет поставлен не сразу, пишет N-TV, ссылаясь на слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Писториус отметил, что многое из заявленного оружия пока находится на стадии производства, а потому прибудет лишь в следующем году.

Германия намерена поставить Украине вооружения и боеприпасы на общую сумму в €2,7 млрд, пишет N-TV. Однако глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставки осуществятся не сразу, а часть из них прибудет лишь в следующем году.

«Мы поставляем масштабный пакет c ЗРК и многим другим. Однако многое из этого всё ещё находится на стадии производства», — приводит издание слова Писториуса. Глава немецкого Минобороны также отметил, что поставки должны носить устойчивый характер и нет смысла поставлять что-то, что придётся ремонтировать через четыре месяца.

Кроме того, Писториус заявил, что ФРГ, а также другие европейские страны не смогут отправить Украине истребители F-16. По словам Писториуса, для таких поставок нужно разрешение США, а его пока нет. Глава немецкого оборонительного ведомства также подчеркнул, что ни Германия, ни какая-либо другая страна не должна определять за Украину критерии победы. «Украина — суверенное государство, и она сама решает, когда вступать в переговоры о мире или прекращении огня», — заявил Писториус.