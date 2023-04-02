Daily Telegraph: в Германии заявили о невозможности новых поставок вооружений на Украину

Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил поставку Украине дополнительных вооружений и экипировки, пишет The Daily Telegraph. По словам Писториуса, бундесвер сможет восстановить свои запасы только к 2030 году.

Издание напоминает, что с момента окончания холодной войны бундесвер хронически страдал от недостаточного финансирования. Теперь же состояние немецкой армии стало ещё хуже, учитывая отправку Украине экипировки, боеприпасов и военной техники, включая танки «Леопард-2».

Между тем, Германия планирует к 2030 году довести численность бундесвера до 200 тыс. человек, а также потратить на экипировку и оснащение около €130 млрд, сообщает The Daily Telegraph. Писториус подчеркнул, что его главным приоритетом будет доведение расходов на оборону до уровня в 2% от ВВП.

Издание напоминает, что сразу после начала украинского кризиса Олаф Шольц пообещал выделить дополнительное финансирование для бундесвера в размере €100 млрд, чтобы сделать немецкую армию самой боеспособной в Европе. Однако год спустя бундесвер продолжает страдать от нехватки оснащения. По мнению уполномоченной по делам бундесвера в бундестаге Евы Хёгль, для модернизации немецкой армии требуется €300 млрд.

приводит издание слова Писториуса.