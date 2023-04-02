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Daily Telegraph: в Германии заявили о невозможности новых поставок вооружений на Украину

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Германия пока не может продолжать поставлять Украине свои вооружения и боеприпасы, пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Глава немецкого оборонного ведомства отметил, что у Германии ограниченный арсенал и сейчас он истощён.
Daily Telegraph: в Германии заявили о невозможности новых поставок вооружений на Украину
AP
Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил поставку Украине дополнительных вооружений и экипировки, пишет The Daily Telegraph. По словам Писториуса, бундесвер сможет восстановить свои запасы только к 2030 году.
 
Издание напоминает, что с момента окончания холодной войны бундесвер хронически страдал от недостаточного финансирования. Теперь же состояние немецкой армии стало ещё хуже, учитывая отправку Украине экипировки, боеприпасов и военной техники, включая танки «Леопард-2».
«Будучи министром обороны я не могу отдать всё. Мы, как и прочие страны, обладаем ограниченным арсеналом», — приводит издание слова Писториуса.
 
Между тем, Германия планирует к 2030 году довести численность бундесвера до 200 тыс. человек, а также потратить на экипировку и оснащение около €130 млрд, сообщает The Daily Telegraph. Писториус подчеркнул, что его главным приоритетом будет доведение расходов на оборону до уровня в 2% от ВВП.
 
Издание напоминает, что сразу после начала украинского кризиса Олаф Шольц пообещал выделить дополнительное финансирование для бундесвера в размере €100 млрд, чтобы сделать немецкую армию самой боеспособной в Европе. Однако год спустя бундесвер продолжает страдать от нехватки оснащения. По мнению уполномоченной по делам бундесвера в бундестаге Евы Хёгль, для модернизации немецкой армии требуется €300 млрд. 
 
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источник
Daily Telegraph Великобритания Европа
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