Daily Telegraph: в Германии заявили о невозможности новых поставок вооружений на Украину

13:07
Metaratings: Юран является одним из трёх кандидатов на пост главного тренера «Пари НН»
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран может возглавить «Пари НН».
13:07
Жулин сообщил, что получил голосовое сообщение от Костомарова
Заслуженный тренер России Александр Жулин сообщил, что получил голосовое сообщение от олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова.
13:05
Илон Маск заявил, что пропаганда газеты The New York Times неинтересна
Предприниматель Илон Маск заявил, что материалы газеты The New York Times являются пропагандистскими и неинтересными.
12:58
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии
У берегов Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.
12:53
СЭ: Промес пропустит не менее двух-трёх недель из-за травмы икроножной мышцы
Стало известно, сколько времени может пропустить полузащитник «Спартака» Квинси Промес из-за травмы.
12:53
Экс-разведчик США Риттер: ВСУ не способны организовать успешное контрнаступление
Украинская армия не может организовать успешное контрнаступление, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
12:51
Гараничев доволен своим выступлением на первом этапе эстафеты на чемпионате России по биатлону
Биатлонист Евгений Гараничев доволен своим выступлением на первом этапе эстафеты на чемпионате России в Ханты-Мансийске.
12:45
Источник: Месси готов вернуться в «Барселону» в случае предложения от команды
Нападающий ПСЖ Лионель Месси может вернуться в «Барселону».
12:42
Власти Мелитополя: состояние раненной в результате обстрела крайне тяжёлое
Состояние одной из пострадавших в результате обстрела Мелитополя украинскими войсками оценивается как крайне тяжёлое.
12:39
Украина призвала Международную федерацию гимнастики присоединиться к бойкоту по недопуску россиян к Олимпиаде
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что встретился с президентом Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ.
12:37
Администрация: при ударе по Мелитополю использовались кассетные боеприпасы
Украинская армия нанесла удар по Мелитополю Запорожской области из РСЗО HIMARS и «Ольха», применив при этом кассетные боеприпасы, сообщает администрация города.
12:36
Биатлонистка Носкова рассказала, что не ставила задачу принимать участие во всех гонках сезона
Российская биатлонистка Екатерина Носкова высказалась о задачах в текущем сезоне.
12:31
Глава Авдеевки заявил, что жители города прячут детей от принудительной эвакуации
Начальник военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что жители города укрывают своих детей от принудительной эвакуации.
12:31
Более тысячи правоохранителей и пожарных пострадали во Франции за две недели протестов
За две недели более 1 тыс. сотрудников полиции, жандармерии и пожарной охраны получили ранения при пресечении массовых беспорядков против пенсионной реформы.
12:26
Главный тренер «Торонто» назвал великолепной игру Самсонова в матче с «Оттавой» в НХЛ
Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф оценил игру вратаря команды Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:0).
12:25
Дзюба: моя цель — опередить Кержакова, стать лучшим бомбардиром всея Руси
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о своей цели до конца карьеры футболиста.
12:19
Ребёнок утонул в бассейне спорткомплекса на севере Москвы
Ребёнок утонул в бассейне спортивного комплекса на севере Москвы, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
12:17
Гендиректор «Зенита» оценил интригу в борьбе за чемпионство в РПЛ
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об интриге в чемпионате России.
12:16
Два отделения горных спасателей едут на место ЧП в шахте «Обуховская»
К месту задымления в шахте «Обуховская» в Ростовской области направили два отделения горных спасателей.
12:07
Мамедов назвал самоуправством условия польской федерации по допуску российских фехтовальщиков
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказал мнение, что условия, которые выдвигает польская федерация по допуску российских спортсменов, являются самоуправством.
12:05
Глава парламента Крыма Константинов: нужно взыскать с Запада ущерб за украинский конфликт
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что страны Запада должны компенсировать России убытки, понесённые за время спецоперации на Украине.
12:03
Число пострадавших в результате обстрела Мелитополя возросло до шести
Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Мелитополя в Запорожской области возросло до шести.
12:00
В России за сутки госпитализировали 589 человек с коронавирусом
В России за сутки в больницу попали 589 человек с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 1164 пациента с COVID-19.
11:52
Польша допустит россиян на этап Кубка мира по фехтованию, если они подпишут заявление о несогласии с СВО
Россияне смогут принять участие в этапе Кубка мира в Познани, если подпишут заявление о несогласии с СВО.
11:51
Пять жителей Мелитополя госпитализированы после обстрела города со стороны ВСУ
Пять человек в Мелитополе госпитализированы после обстрела города со стороны украинских военных, сообщают власти города.
11:50
Более 200 человек эвакуировали из шахты «Обуховская» в Ростовской области из-за задымления
Задымление произошло в шахте «Обуховская» в Ростовской области, эвакуированы более 200 человек.
11:47
Майгуров назвал неприемлемыми условия МОК по допуску россиян на соревнования
Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров назвал неприемлемыми условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на турниры.
11:45
МО России: на Донецком направлении уничтожены до десяти военных ВСУ и миномётный расчёт
Российские военные на Донецком направлении уничтожили до десяти украинских военных и миномётный расчёт.
11:43
В ДНР заявили о ранении мирной жительницы при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
11:35
Петров: будем смотреть за результатами Квята
Российский автогонщик Виталий Петров высказался о россиянине Данииле Квяте.
11:33
В Сочи обнаружили пропавших пятерых детей
В Сочи нашли пятерых пропавших 31 марта детей.
11:31
В Венесуэле заявили о задержании 42 человек по подозрению в коррупции
Правоохранительные органы Венесуэлы задержали 42 человека в рамках антикоррупционного расследования, сообщил генеральный прокурор страны Тарек Вильям Сааб.
11:30
Петров назвал пилота, за которым в новом сезоне «Формулы-1» с интересом наблюдают болельщики
Российский автогонщик Виталий Петров назвал пилота, за которым в новом сезоне «Формулы-1» с интересом наблюдают болельщики.
11:24
Более 109 тысяч жителей ЛНР остаются без света из-за непогоды
Более 109 тыс. жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) остаются без электроснабжения из-за непогоды.
11:23
Конате считает, что «Ахмат» может попасть в топ-5 РПЛ по итогам сезона
Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате назвал главную цель клуба в текущем сезоне РПЛ.
11:15
Американский сенатор Круз заявил о тысячелетней войне США и Китая
Американский сенатор от штата Техас Тед Круз заявил, что Китай ведёт «тысячелетнюю войну» против США.
11:13
Батманова назвала обидным четвёртое место в масс-старте на чемпионате России по биатлону
Биатлонистка Анастасия Батманова назвала обидным четвёртое место в масс-старте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.
11:12
Власти Мелитополя сообщили о повреждении многоквартирного дома в результате обстрела ВСУ
В Мелитополе Запорожской области из-за обстрела повреждён многоквартирный дом, по предварительной информации, есть пострадавшие.
11:05
Казакевич — о рекомендациях МОК: нам вынесли приговор
Российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на международные соревнования.
11:04
Путин поздравил российских геологов с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.
11:00
Секретарь СНБО Украины Данилов предложил переименовать Севастополь
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об идее переименовать Севастополь.
10:53
Байрамян считает, что Сперцяну нужно уезжать в более сильный чемпионат
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян считает, что полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну стоит попробовать себя в более сильном чемпионате.
10:48
AP: Запад прекратит поддержку Украины при отсутствии прогресса с предоставленным оружием
Западные страны прекратят поддержку Украины, если украинская армия не добьётся прогресса на фронте с предоставленным ей оружием, заявил аналитик Associated Press Барри Хэнтон.
10:44
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины
Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины.
10:42
Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии, Хэмилтон — второй
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл гонку Гран-при Австралии.
10:36
Украинские военные обстреляли локомотивное депо Мелитополя
Зафиксированы попадания по локомотивному депо в Мелитополе в результате обстрела ВСУ.
10:35
«Укрэнерго»: ограничения потребления электричества сняты в трёх областях Украины
Ограничения потребления электроэнергии в Киевской, Житомирской, Харьковской областях Украины сняты, сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
10:28
Bloomberg: Украина рискует потерять поддержку в Европе из-за проблем с зерном
Фермеры в ряде европейских стран столкнулись с проблемами из-за низких цен в связи с притоком украинского зерна.
10:27
Носкова рада третьему месту в масс-старте на чемпионате России по биатлону
Екатерина Носкова заявила, что рада третьему месту в масс-старте на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.
10:18
Дербушева: поняла, что нужно убегать от Казакевич, а если догонит, то уже держаться
Тамара Дербушева прокомментировала результат масс-старта на чемпионате России в Ханты-Мансийске.