Министр обороны ФРГ: в оснащении бундесвера есть пробелы, которые не получится быстро восполнить

Пробелы в оснащении бундесвера не удастся быстро заполнить, пишет Das Erste, ссылаясь на слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Писториус отметил, что пробелы, в том числе, возникли из-за поставок техники на Украину: министр заявил, что восполнение припасов может затянуться вплоть до 2030 года.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус не рассчитывает на быструю ликвидацию пробелов в оснащении бундесвера, пишет Das Erste. По словам Писториуса, процесс закрытия пробелов может затянуться до 2030 года, поэтому оборонному ведомству необходимо выделить приоритеты. Министр отметил, что одним из этих приоритетов является защита восточного фланга НАТО.

Писториус заявил, что одной из причин возникновения пробелов в оснащении бундесвера стали поставки техники на Украину, пишет Das Erste. Он также анонсировал, что к 2025 году оборонительный бюджет ФРГ будет доведён до 2% от ВВП. При этом по данным НАТО, расходы ФРГ на оборону в 2022 году составили менее 1,5% от ВВП. Согласно расчётам института немецкой экономики (IW), расходы Германии на оборону смогут составить 2% от ВВП в 2024-м и 2025 году при условии использования дополнительного финансирования, обещанного Олафом Шольцем. При этом в таких условиях в 2026 году расходы снова упадут ниже показателя в 2% от ВВП, если обычный оборонительный бюджет не будет расти по 5% в год.

Писториус также анонсировал, что в 2024 году Германия снова пошлёт свой корабль в Индо-Тихоокеанский регион, пишет Das Erste. Издание напоминает, что в конце 2021 года в Индо-Тихоокеанский регион направлялся фрегат немецкого флота «Бавария». Глава немецкого Минобороны заявил, что Германия будет укреплять сотрудничество с ключевыми странами региона, такими как Япония, Австралия, Индия, Южная Корея, Индонезия и Сингапур.