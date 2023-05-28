FAZ: бундесвер перемещает свои системы Patriot из Словакии в Литву из-за саммита НАТО

Бундесвер переводит свои системы Patriot из Словакии в Литву, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Это делается для того, чтобы обеспечить безопасность саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле. Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что Берлин также продолжит активно поддерживать Словакию в обеспечении её безопасности.

Бундесвер помогает обеспечить безопасность саммита НАТО в Вильнюсе в июле и с этой целью перебрасывает системы ПВО Patriot из Словакии в Литву, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Поэтому размещение Patriot в Словакии скоро закончится, сказал министр обороны Борис Писториус в пятницу в Берлине. «Мы будем продолжать поддерживать Словакию в обеспечении её интересов безопасности с помощью многочисленных проектов и сильного присутствия войск непосредственно на местах», — пообещал министр обороны Германии. Как напоминает издание, саммит НАТО пройдёт в столице Литвы 11 и 12 июля.

Словакия граничит с Украиной, где проходит российская военная спецоперация. Бундесвер присутствует там с ракетной системой противовоздушной обороны Patriot с марта 2022 года. Министерство обороны в Берлине подчеркнуло, что безопасность Словакии и в будущем будет иметь для Германии «ключевое значение».

«Мы будем продолжать вносить свой вклад в это дело и активно выступать на стороне нашего союзника Словакии», — заявили в немецком Министерстве обороны. Сюда входит, в частности, продолжающийся кольцевой обмен 15 основными боевыми танками Leopard 2A4. Кольцевой обмен означает, что Словакия оказывает военную помощь Украине, а взамен получает боевые танки из Германии, поясняет немецкая газета.

Министерство обороны заявило, что Германия вносит свой вклад в защиту саммита НАТО по просьбе альянса. Оно заявило, что бундесвер предоставит наземные, воздушные и морские силы и средства для обеспечения безопасности. «Для этой цели также будут задействованы подразделения, которые сейчас дислоцированы на восточном фланге альянса или могут действовать из Германии», — говорится в заявлении немецкого министерства. В дополнение к подразделениям Patriot из Словакии в Литву будут направлены «вспомогательные подразделения» из Польши, сообщает газета Frankfurter Allgemeine.