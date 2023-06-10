FP: армия Франции похожа на американскую, но в виде бонсай — и новый бюджет это вряд ли исправит

Франция принимает новый оборонный бюджет, но у критиков уже много вопросов к нему, пишет Foreign Policy. Они отмечают, в частности, что французская армия в итоге не будет увеличена до запланированных размеров, а большая часть трат относится к периоду, когда Макрон уже будет не у власти.

На фоне конфликта на Украине Франция собирается утвердить свой самый большой военный бюджет за более чем полвека, пишет Foreign Policy. Но критики говорят, что этого всё равно недостаточно в современных условиях.

Если законопроект будет принят, как ожидается, к середине июля, то в течение следующих семи лет военные расходы Франции достигнут €413 млрд, а это на €100 млрд больше, чем за предыдущий период. Цель Франции — к 2027 году достичь трат на оборону в размере 2% ВВП.

Но критики говорят, что деньги идут на слишком большое количество проектов, а не концентрируются на создании тяжёлой техники: танков, вертолётов. Эксперты считают, что Париж не извлёк правильных уроков из украинского конфликта, где важную роль играют обычные вооружения, танки и артиллерия. «Война на Украине раз и навсегда показала, что войны выигрывают на земле. Технологии важны, но, в конце концов, люди сражаются против людей», — приводит издание слова бывшего генерала, а ныне — профессора Винсента Депорта. По его словам, этого законопроекта «совершенно недостаточно для создания большой армии».

Состав вооружённых сил Франции в ближайшем будущем имеет значение не только для самой Франции, отмечает автор статьи. Франция чаще, чем другие страны, отправляет своих военных в другие регионы. За последние 60 лет французские войска приняли участие в более чем 30 крупных кампаниях по всему миру.

В планах Парижа выделить около €268 млрд на модернизацию и усиление военной техники и €16 млрд на пополнение запасов боеприпасов. Количество резервистов, готовых к призыву, будет удвоено. Остальные деньги будут потрачены, в частности, на ядерное сдерживание, новый авианосец, киберзащиту, космические операции и строительство инфраструктуры на французских заморских территориях; только инфляция поглотит около €30 млрд.

«Это означает, что стареющие танки и самолёты будут модернизироваться медленнее, чем это было запланировано в предыдущем многолетнем бюджете», — отмечает автор. К 2030 году у Франции будет 160 танков последнего поколения вместо 200, 178 истребителей Rafale вместо 225 и только 20 из 169 новых вертолётов Guépard, заказанных в 2021 году. По словам военного историка и бывшего полковника Мишеля Гойи, Франция сможет разместить за рубежом лишь 15 тыс. военнослужащих — большая разница по сравнению с 60 тыс. человек в середине 1990-х годов.

Сторонники законопроекта делают акцент на качестве, а не количестве. Например, они говорят, что финансирование обучения и военных учений будет увеличено на €20 млрд.

В ответ критики недоумевают, что почти половина расходов запланирована на период после 2027 года, когда закончится второй срок Макрона. «Какой смысл планировать расходы в размере €200 млрд на период, над которым они не властны?» — отмечает Гойя.

Франция стала наращивать оборонный бюджет после терактов 2015 года, а прежде, после окончания холодной войны, она, как и многие другие страны «затягивала пояса». «Мы всё ещё навёрстываем этот коллапс», — сказал Гойя.

И Франция не единственная, кто расплачивается за такую политику, отмечает автор статьи. В Великобритании правительство пообещало выделить дополнительные деньги на оборону, но они почти полностью пойдут на новые атомные подлодки и боеприпасы взамен тех, что ушли на Украину. А численность состава военных, наоборот, сокращают на 10 тыс. человек. «Страна обанкротилась, — объясняют ситуацию эксперты. — Мы не в состоянии тратить такие деньги».

В Германии власти обещали выделить на восстановление армии €100 млрд, но пока выделили только €30, и из них ещё ничего не потратили. А инфляция фонд уже разъедает. «Дела в Германии идут медленно, чему не помогают нерешительный канцлер, раздробленная коалиция и очень формалистический и бюрократический аппарат закупок», — приводит автор статьи мнение экспертов.

Пока что больше всего в оборону вкладываются страны на восточном фланге НАТО, в том числе Польша. Она собирается потратить в этом году на оборону 4% ВВП — больше, чем любой другой член НАТО. Но вся оборонная политика Польши вращается вокруг сдерживания России с помощью Вашингтона.

Франция же старается придерживаться своей автономии от Штатов. «Мы чувствуем себя обязанными участвовать в делах всего мира, для чего нам нужно первоклассное оборудование, — сказал Гойя. — Но за хвастовством мы часто обнаруживаем, что не можем делать что-то крупномасштабное». Или, как выразился другой французский эксперт по обороне, французская армия «похожа на американскую, но в виде бонсай», пишет Foreign Policy.