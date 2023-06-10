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FP: армия Франции похожа на американскую, но в виде бонсай — и новый бюджет это вряд ли исправит

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Франция принимает новый оборонный бюджет, но у критиков уже много вопросов к нему, пишет Foreign Policy. Они отмечают, в частности, что французская армия в итоге не будет увеличена до запланированных размеров, а большая часть трат относится к периоду, когда Макрон уже будет не у власти.
FP: армия Франции похожа на американскую, но в виде бонсай — и новый бюджет это вряд ли исправит
AP
На фоне конфликта на Украине Франция собирается утвердить свой самый большой военный бюджет за более чем полвека, пишет Foreign Policy. Но критики говорят, что этого всё равно недостаточно в современных условиях.
 
Если законопроект будет принят, как ожидается, к середине июля, то в течение следующих семи лет военные расходы Франции достигнут €413 млрд, а это на €100 млрд больше, чем за предыдущий период. Цель Франции — к 2027 году достичь трат на оборону в размере 2% ВВП.
 
Но критики говорят, что деньги идут на слишком большое количество проектов, а не концентрируются на создании тяжёлой техники: танков, вертолётов. Эксперты считают, что Париж не извлёк правильных уроков из украинского конфликта, где важную роль играют обычные вооружения, танки и артиллерия. «Война на Украине раз и навсегда показала, что войны выигрывают на земле. Технологии важны, но, в конце концов, люди сражаются против людей», — приводит издание слова бывшего генерала, а ныне — профессора Винсента Депорта. По его словам, этого законопроекта «совершенно недостаточно для создания большой армии».
 
Состав вооружённых сил Франции в ближайшем будущем имеет значение не только для самой Франции, отмечает автор статьи. Франция чаще, чем другие страны, отправляет своих военных в другие регионы. За последние 60 лет французские войска приняли участие в более чем 30 крупных кампаниях по всему миру.
 
В планах Парижа выделить около €268 млрд на модернизацию и усиление военной техники и €16 млрд на пополнение запасов боеприпасов. Количество резервистов, готовых к призыву, будет удвоено. Остальные деньги будут потрачены, в частности, на ядерное сдерживание, новый авианосец, киберзащиту, космические операции и строительство инфраструктуры на французских заморских территориях; только инфляция поглотит около €30 млрд.
 
«Это означает, что стареющие танки и самолёты будут модернизироваться медленнее, чем это было запланировано в предыдущем многолетнем бюджете», — отмечает автор. К 2030 году у Франции будет 160 танков последнего поколения вместо 200, 178 истребителей Rafale вместо 225 и только 20 из 169 новых вертолётов Guépard, заказанных в 2021 году. По словам военного историка и бывшего полковника Мишеля Гойи, Франция сможет разместить за рубежом лишь 15 тыс. военнослужащих — большая разница по сравнению с 60 тыс. человек в середине 1990-х годов.
 
Сторонники законопроекта делают акцент на качестве, а не количестве. Например, они говорят, что финансирование обучения и военных учений будет увеличено на €20 млрд.
 
В ответ критики недоумевают, что почти половина расходов запланирована на период после 2027 года, когда закончится второй срок Макрона. «Какой смысл планировать расходы в размере €200 млрд на период, над которым они не властны?» — отмечает Гойя.
 
Франция стала наращивать оборонный бюджет после терактов 2015 года, а прежде, после окончания холодной войны, она, как и многие другие страны «затягивала пояса». «Мы всё ещё навёрстываем этот коллапс», — сказал Гойя.
 
И Франция не единственная, кто расплачивается за такую политику, отмечает автор статьи. В Великобритании правительство пообещало выделить дополнительные деньги на оборону, но они почти полностью пойдут на новые атомные подлодки и боеприпасы взамен тех, что ушли на Украину. А численность состава военных, наоборот, сокращают на 10 тыс. человек. «Страна обанкротилась, — объясняют ситуацию эксперты. — Мы не в состоянии тратить такие деньги».
 
В Германии власти обещали выделить на восстановление армии €100 млрд, но пока выделили только €30, и из них ещё ничего не потратили. А инфляция фонд уже разъедает. «Дела в Германии идут медленно, чему не помогают нерешительный канцлер, раздробленная коалиция и очень формалистический и бюрократический аппарат закупок», — приводит автор статьи мнение экспертов.
 
Пока что больше всего в оборону вкладываются страны на восточном фланге НАТО, в том числе Польша. Она собирается потратить в этом году на оборону 4% ВВП — больше, чем любой другой член НАТО. Но вся оборонная политика Польши вращается вокруг сдерживания России с помощью Вашингтона.
 

Франция же старается придерживаться своей автономии от Штатов. «Мы чувствуем себя обязанными участвовать в делах всего мира, для чего нам нужно первоклассное оборудование, — сказал Гойя. — Но за хвастовством мы часто обнаруживаем, что не можем делать что-то крупномасштабное». Или, как выразился другой французский эксперт по обороне, французская армия «похожа на американскую, но в виде бонсай», пишет Foreign Policy.

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источник
Foreign Policy США Северная Америка
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