Немецкий адмирал: мы показываем своё присутствие в Балтийском море с целью доказать России обороноспособность НАТО и бундесвера

Силы быстрого реагирования НАТО тщательно наблюдают за Балтийским, а также Северным морями и демонстрируют своё присутствие, своего рода фактор сдерживания России, заявил адмирал бундесвера Торстен Маркс. По его словам, войска альянса, «как полицейские», патрулируют акваторию и следят за критически важными объектами инфраструктуры, чтобы возможные «преступники не совершали противоправных действий». Впрочем, по его словам, никаких проблем с российскими подразделениями у него нет и Россия в целом старается избегать недоразумений в регионе.

«Балтийское море — это важная акватория, за которой мы тщательно наблюдаем», — заявил в интервью Die Zeit командующий силами быстрого реагирования НАТО адмирал Торстен Маркс. «Мы знаем, что в регионе находится большое количество боеспособных сил России. Поэтому нам нужно показывать своё присутствие. Таким образом мы даём России понять, что НАТО — а вместо с ним и бундесвер — обороноспособные. Но сейчас у нас нет никаких проблем с российскими подразделениями».

Маркс прокомментировал масштабные морские учения, которые сейчас проводит Москва. По его словам, Кремль не предупреждал о проведении этих манёвров, но альянс ожидал их, так как была проведена оценка обстановки. «Было бы фатальным, если бы такие учения могли застать нас врасплох. Теперь мы ожидаем, что Россия будет придерживаться международного права и практики его применения, чтобы не обострять ситуацию. Балтийское море — это свободная акватория, и русские могут перемещаться по ней без ограничений. За исключением территориальных вод». «И у нас складывается впечатление, что в Балтийском море Россия старается избегать недоразумений. Но нет никаких гарантий, что завтра всё будет так же», — отметил Маркс.

Адмирал рассказал ещё и о том, как его фрегат Mecklenburg-Vorpommern обеспечивает защиту критически важной инфраструктуры в регионе: «Мы патрулируем Балтийское и Северное море, чтобы защитить критически важные объекты инфраструктуры, как полиция, которая разъезжает по жилым районам, чтобы преступники не совершали противоправных действий. Мы, к примеру, плаваем вдоль трубопроводов или мимо нефтяных платформ». По его словам, его главная задача — выявлять отклонения от обычного движения судов и отпугивать возможных противников. При этом Маркс отметил, что обеспечить 100-процентную безопасность на такой большой территории невозможно. Поэтому приходится расставлять приоритеты и надеяться, что получится вовремя распознать, где находятся опасные зоны.