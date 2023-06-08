Times: эксперты предупредили, что Великобритания не готова к войне

По мнению экспертов, к концу нынешнего десятилетия может разразиться конфликт в Азии, и тогда всё внимание США будет приковано к восточному направлению. И если Великобритания к этому времени хочет быть способной себя защитить, то ей нужно вкладываться уже сейчас, настаивают специалисты, ведь на данный момент британская армия слишком слаба, пишет The Times.

Британские вооружённые силы слишком слабы, чтобы сражаться с Россией — такой вердикт дали военные эксперты, как пишет The Times. Кроме того, они сообщили британским депутатам, что и на силы США они не смогут положиться в случае конфликта в Европе.

Поэтому Великобритании нужно нарастить производство боеприпасов сейчас, чтобы подготовиться к «окну уязвимости», которое может наступить примерно в 2026–2028 годах, считают эксперты. По их оценке, тогда может начаться китайское вторжение на Тайвань, и Штатам будет не до Европы.

Британские власти недавно увеличили расходы на оборону на £11 млрд, но, по оценкам экспертов, этого недостаточно. Они заявили, что на эти цели должно уходить 3% ВВП, если власти хотят, чтобы британские вооружённые силы были готовы к боевым действиям в Европе в этом десятилетии.

Так, военный историк из Королевского колледжа Лондона Саймон Энглим сообщил комитету по обороне, что британская армия может выставить только одну «недоукомплектованную» дивизию, состоящую из двух бригад. При этом, например, Польша может вывести в бой четыре дивизии, а Турция — пять. Поэтому его вердикт такой: «Сейчас мы к войне не готовы».

Энглим поставил под вопрос решение сократить количество основных боевых танков с 227 до 148 и урезать численность армии до 73 тыс. солдат, о чём объявил министр обороны Бен Уоллес. «Дни массовых танковых сражений на европейском континенте точно не закончились, — сказал эксперт. — Массированные силы и огневая мощь по-прежнему важны. Всё управление информацией и киберудары в мире совершенно неважны, если ваши силы не могут контролировать территорию, которую вам нужно контролировать».

Профессор Джастин Бронк настаивает, что решения о закупках нужно принимать сейчас, чтобы подготовить Великобританию к угрозам в конце десятилетия. Он приводит оценки Пентагона, в соответствии с которыми Китай может вторгнуться на Тайвань примерно в 2027 году. И тогда американцы будут заниматься Азиатским регионом, они не смогут укреплять Европу. При этом он предполагает, что угроза со стороны России сохранится. И если бы Великобритания думала только про угрозу со стороны России, то нынешнего увеличения расходов было бы достаточно, но у неё есть и другие обязательства в сфере обороны.

Политолог Ник Чайлдс также предупредил об опасности двойной угрозы со стороны Китая и России. По его словам, «многие активы США уйдут» из Европы, если одновременно разразится война в Азии, пишет The Times.