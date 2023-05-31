Times: систематическая дискриминация — британское правительство уличили в расизме

Руководство крупнейшего в Соединённом Королевстве профсоюза госслужащих обвинило правительство страны в систематической дискриминации сотрудников по расовому признаку, сообщает The Times. По данным издания, в профсоюзе, в частности, установили, что белые госслужащие идут на повышение по службе в два раза чаще, чем их коллеги других рас.

Представители Союза работников сфер государственных и коммерческих услуг — крупнейшего в Великобритании профессионального объединения госслужащих — обвинили британское правительство в систематической дискриминации по расовому признаку, сообщает The Times. По информации газеты, такую оценку высказал генсек профсоюза Марк Сервотка в письме, адресованном постоянному секретарю секретариата кабинета министров Великобритании Алексу Чизему.

«Данные, которые мы проанализировали, обнажили чёткую закономерность, проявлявшуюся на протяжении 14 месяцев: сотрудники, которые в документах значатся как белые, имели в два раз более высокие шансы получить повышение по сравнению с сотрудниками, которые проходят как представители остальных рас — а у людей, которые значатся как темнокожие, ситуация ещё хуже», — цитирует The Times послание Сервотки.

«В государственном аппарате — как и в других организациях, включая лондонскую полицию — продолжают настаивать на том, что никакого пристрастного подхода на системном уровне там нет. Но если различия в статистике по повышениям мотивированы не расизмом, то чем же они тогда объясняются? Если вы не сможете предоставить убедительную альтернативную версию, то госаппарат должен признать, что в системе существует пристрастность», — предупредил Чизема генеральный секретарь профсоюза.

По данным The Times, за минувший год на проявления дискриминации по этническому признаку в свой адрес успели пожаловаться 9,8% госслужащих, что меньше, чем по итогам 2021-го (11,3%), но значительно больше, чем за 2012-й (4,6%).

Как напоминают журналисты The Times, ранее издание сообщало, что, согласно служебному отчёту самого секретариата кабинета министров, госслужащие, уличённые в оскорблениях, домогательствах и проявлениях расовой дискриминации в отношении коллег, периодически избегают каких-либо дисциплинарных мер. В отчёте также упоминалось, что один только секретариат без учёта других правительственных ведомств за пять минувших лет потратил на досудебное урегулирование дел о дискриминации по признакам расы и инвалидности 300 тыс. фунтов, а один из его сотрудников из-за постоянных оскорблений на расовой почве даже совершил попытку самоубийства.

Составители доклада по итогам проведённой работы порекомендовали руководству секретариата принять ряд шагов для борьбы с дискриминацией. Как заявил в этом месяце господин Чизем, все рекомендации были взяты на вооружение, однако внедрение части подобных мер потребует времени, пишет The Times.