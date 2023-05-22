Daily Telegraph: «без пристальных белых взглядов» — лондонский театр устроит спектакль только для темнокожих

Лондонский королевский театр Стратфорд Ист объявил о планах провести эксклюзивный показ спектакля «Тамбо и Боунз» и дал понять, что присутствие на нём светлокожих зрителей не приветствуется. Таким образом, по словам организаторов, они хотят позволить аудитории африканского происхождения посмотреть представление в «безопасной и приватной» обстановке, сообщает The Daily Telegraph.

Лондонский королевский театр Стратфорд Ист призвал светлокожих посетителей воздержаться от посещения спектакля «Тамбо и Боунз» 5 июля. По словам представителей заведения, темнокожих зрителей, для которых в этот день планируют устроить специальный показ, необходимо «освободить от пристальных белых взглядов», пишет The Daily Telegraph.

Организаторы заявили, что проводят разовую инициативу Black Out, чтобы аудитория получила «безопасное приватное» пространство для изучения вопросов, связанных с расой. Хотя на официальном сайте говорилось, что вход на мероприятие «никому не будет запрещён», рекламные материалы ясно дали понять, что белым театралам там будут не рады, отмечает издание.

Первый в Великобритании комиссар полиции африканского происхождения Фестус Акинбусойе осудил эту инициативу. Он рекомендовал театру и режиссёру спектакля Мэтью Зиа отменить спорный проект. «Общество становится богаче и сильнее, когда его члены слушают и делятся друг с другом пониманием своих историй и культур, — сказал чиновник. — Но, на мой взгляд, концепция Black Out противоречит принципам образования и обогащения».

«Более того, я считаю, что она создаёт дурной и опасный прецедент, который я не поддерживаю. Я настоятельно призываю организаторов серьёзно пересмотреть своё решение с учётом сигнала, который они посылают, и примера, который они подают», — добавил чиновник.

Бывший советник правительства по расовым вопросам и кандидат в мэры Лондона Самуэль Касуму сказал, что согласен с Акинбусойе «на все 100 процентов». Но телеведущий и бывший политик сэр Тревор Филлипс поддержал Black Out.

«Я думаю, что это нормально по нескольким причинам. «Запрета» для белых посетителей нет. Всё совершенно законно. Этот один показ из многих. Существуют и другие спектакли, рассчитанные на определённую аудиторию», — пояснил свою позицию Филлипс. Он признался, что обязательно посетит мероприятие, если ему подвернётся такая возможность.

«Тамбо и Боунз», премьера которого состоялась в США в прошлом году, повествует о 300-летней афроамериканской истории. Спектакль начинается со злоключений пары менестрелей — бизнесмена Тамбо и мошенника Боунза, — которые по ходу пьесы становятся рэперами, а затем — участниками движения Black Lives Matter, поясняет издание.

Американская пресса встретила «Тамбо и Боунз» без энтузиазма. Авторов критиковали за то, что их сатира на расизм и капитализм выглядит неубедительно. Кроме того, некоторые рецензенты жаловались на плохой звук во время рэп-концерта в середине спектакля, в результате чего слова песен было невозможно разобрать, обращает The Daily Telegraph.