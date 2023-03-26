Fox News: правозащитники и демократы раскалывают американское общество, прикрываясь борьбой с расизмом во Флориде

Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) призвала темнокожих жителей США не посещать Флориду, где якобы собираются принять «драконовские» меры против афроамериканцев, сообщает Fox News. Представитель штата в конгрессе Байрон Дональдс назвал подобную риторику смехотворной и одновременно опасной, поскольку она создаёт почву для межрасовых конфликтов в стране.

С возвращением в наш специальный выпуск, посвящённый лжи. Обычно лгут по нескольким причинам. Самая очевидная из них — скрыть то, что вы на самом деле делаете. Но более зловещая — вызвать у людей ужас и ненависть друг к другу. И таких случаев чудовищно много.

Вот вам один пример. Отделение Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP) во Флориде заявило, что темнокожим людям небезопасно посещать штат. Давайте посмотрим.

ДЖЕЙМС МУВАКИЛ, президент отделения NAACP в округе Ли: Необходимо предупредить других темнокожих жителей нашей страны, чтобы они не приезжали во Флориду, не отправляли сюда своих детей и не отдыхали здесь.

ЖОЛЕНА ЭСПЕРТО, корреспондент телеканала WINK: Джеймс Мувакил возглавляет отделение NAACP в округе Ли. Он сказал, что рекомендации по поездкам (принятые ассоциацией. — ИноТВ) являются необходимыми в связи с, как он выразился, «драконовскими» законами, направленными против афроамериканцев и поддерживаемыми губернатором Роном Десантисом. По словам Мувакила, если эти рекомендации навредят темнокожим предпринимателям, таким как (владелица местного ресторана Вики. — ИноТВ) Джонс, то это будет (необходимой. — ИноТВ) «жертвой».

То есть речь идёт не об Окленде, или Гэри, штат Индиана, или Чикаго. Оказывается, опасное место — это Флорида. Байрон Дональдс живёт во Флориде. Более того, он представляет в конгрессе юго-западную часть штата. Судя по всему, он преуспевает. Он находится с нами на прямой связи. Конгрессмен, большое спасибо, что пришли. Я смеюсь над абсурдностью этих заявлений. Но как вы думаете, какой эффект они оказывают?

БАЙРОН ДОНАЛЬДС, конгрессмен: Я думаю, опасный эффект, потому что он усиливает раскол в нашей стране, что совершенно нелепо. Особенно в штате Флорида. У нас прекрасный штат, мы открыты для всех.

Мы не хотим идеологической обработки. Это ясно. Но у нас преподают афроамериканскую историю, мы позволяем бизнесу темнокожих процветать. Очевидно, что у меня дела идут отлично. Очень многие другие темнокожие профессионалы преуспевают во Флориде. Это (инициатива NAACP. — ИноТВ) — абсурд.

Ну да, особенно если учесть недавние результаты выборов во Флориде, которые показывают, что за одного и того же кандидата голосует множество людей разного цвета кожи. То есть, если вы верите в интегрированное общество, где раса не является самым важным, то, похоже, именно оно существует во Флориде.

БАЙРОН ДОНАЛЬДС: Оно, как и многое другое, существует во Флориде. Поэтому, по моему мнению, NAACP просто пытается набрать политические очки. Но, честно говоря, они терпят фиаско. Демократическая партия Флориды терпит фиаско, и на это есть веские причины.

И, признаться, оно и к лучшему, потому что люди всё чаще выбирают Флориду. Мы видим это постоянно. Я не могу дождаться, чтобы покинуть округ Колумбия и вернуться. Вот и всё, что я могу сказать по этому поводу.

И я также должен озвучить тот факт, что вы действительно представляете самое красивое место во Флориде, поэтому у вас есть дополнительные причины так говорить.

БАЙРОН ДОНАЛЬДС: Это так.

Складывается ощущение, что во Флориду едут люди, которые категорически отвергают старомодную риторику.

БАЙРОН ДОНАЛЬДС: Так и есть. Я имею в виду то, что люди отвергают её и приезжают в наш штат, потому что они просто хотят, чтобы их оставили в покое. Они хотят, чтобы их дети получали нормальное образование. Им нужна политика здравого смысла, и им нужна среда, в которой все люди могут процветать и не беспокоиться о глупости политической риторики. Приезжайте в свободный штат Флорида — здесь просто лучше!

И, может быть, поменьше говорите о расах и просто относитесь к людям как к людям. Конгрессмен Байрон Дональдс из Юго-Западной Флориды. Рад были видеть вас сегодня вечером. Спасибо.

БАЙРОН ДОНАЛЬДС: Всегда пожалуйста.

Дата публикации 25 марта 2023 года.