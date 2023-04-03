Daily Telegraph: «оскорбительный и ранящий текст» — читателей предупредили о расизме в «Унесённых ветром»

В новом переиздании классического романа Маргарет Митчелл «Унесённые ветром» предупреждают о содержащихся в нём «спорных моментах», связанных с расизмом и романтизацией рабовладельческого Юга, рассказывает The Daily Telegraph. Издательство Pan Macmillan решило не убирать сомнительные абзацы, чтобы не нарушать «подлинность оригинала», однако напомнило о другом историческом контексте и заявило, что не разделяет представленные в тексте идеи.

В новом издании романа Маргарет Митчелл «Унесённые ветром» издательский дом Pan Macmillan предупреждает будущих читателей о том, что книга содержит элементы «расизма», которые могут показаться «оскорбительными или даже ранящими», сообщает The Daily Telegraph. В предисловии также указано, что из текста не убрали сомнительные абзацы, как это сделали в переизданиях Агаты Кристи и Яна Флеминга. При этом издатели поясняют, что сохранение оригинального текста не означает, что они одобряют идеи романа.

Как напоминает издание, действие романа, изданного в 1936 году, происходит за несколько лет до и во время Войны за независимость США, когда рабовладельческий Юг противостоял аболиционистам Севера. Главная героиня — дочь владельца плантаций Скарлетт О’Хара: её комфортной жизни угрожает победоносное наступление северян под командованием Линкольна. Параллельно развиваются её романтические отношения с капитаном Реттом Батлером.

«В романе «Унесённые ветром» присутствуют спорные моменты, включая романтизацию возмутительного периода нашей истории и ужасов рабства, — предупреждает Pan Macmillan на первой странице нового издания 2022 года. — В романе представлены недопустимые действия, расизм, стереотипное изображение людей, а также острые темы, развитие персонажей, язык и художественные образы». В предисловии подчёркивается, что «текст этой книги ничем не отличается от оригинального произведения и отражает язык и исторический период, когда оно написано». При этом читателей предупреждают, что в романе «могут встретиться оскорбительные или даже ранящие фразы и слова, которые были широко распространены во время написания романа и соответствуют историческому контексту романа». Издатели объясняют, что «изменение текста, с тем чтобы он отражал современный миропорядок, нарушило бы подлинность оригинала, поэтому было принято решение оставить текст в полном объёме». При этом Pan Macmillan указывает, что такой шаг «не является одобрением развития персонажей, содержания и языка романа».

В новое издание также включили эссе, написанное автором романа «Ещё одна из рода Болейн» Филиппой Грегори, которая, как и Митчелл, пишет исторические романы. Издательская группа объяснила, что для нового издания они специально заказали эссе у белой писательницы, посчитав, что «не следует предлагать ни одному писателю, представляющему национальные меньшинства, взять на себя ответственность по просвещению большинства». Грегори утверждает, что автор «Унесённых ветром» своим романом хотела способствовать романтическому взгляду на проигравшую Конфедерацию и «успешно продвигала расистское и плантаторское восприятие истории Юга». По мнению автора эссе, проблема книги Митчелл в том, что в ней «африканцев и белых безоговорочно относят к разным видам», и «такая ложь портит роман». Кроме того, Филиппа Грегори обвиняет «Унесённых ветром» в «защите расизма», а также в «приукрашивании и проповеди превосходства белой расы», пишет The Daily Telegraph.