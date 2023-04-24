Уничтожают прошлое, чтобы управлять будущим — Fox News о решении Netflix показать Клеопатру темнокожей

Американская студия Netflix выпустила документальный сериал под названием «Царица Клеопатра», в котором изобразил правительницу Египта темнокожей, сообщает Fox News. Это вызвало недовольство самих египтян. Мы наблюдаем попытку разрушить прошлое, чтобы люди не понимали, какое будущее им готовят либералы, прокомментировал происходящее ведущий американского телеканала Такер Карлсон.

Получается, невозможно совершить революцию, пока ты не сотрёшь память обо всём, что было в прошлом. Потому что если ты знаешь, что на самом деле было в прошлом, ты бы не был в таком восторге от того будущего, которое они для тебя готовят. Вот почему разрушение прошлого — это большая часть повестки равенства. Netflix почему-то решил переписать историю Египта. Что Египет-то сделал? Не знаю. Но Netflix выпустил новый документальный фильм, утверждая, что Клеопатра была темнокожей. Смотрите.

(Показывается трейлер документального сериала Netflix «Царица Клеопатра».)

Ко мне в студии присоединился Эдди Скарри, автор книги «Привилегированные жертвы». Не знаю почему, но у меня эта история вызывает смех. Для богатых светлокожих либералов в Netflix — некоторые из которых темнокожие — так важно обратить на это внимание. Но египтянам не всё равно, потому что речь идёт об их стране, не так ли?

ЭДДИ СКАРРИ, автор книги «Привилегированные жертвы»: Да, верно. Самое главное — это вся эта суета из-за расы и одержимость тем, что все должны быть представлены в фильме. Зачастую приходится менять расу популярных исторических, каноничных персонажей. Всё это уловка, которая служит ясным сигналом того, что продукт будет плохого качества. Это самое главное.

Но, во-вторых, есть эта одержимость тем, что все должны быть представлены в фильме. И нужно, чтобы представители другой расы были на переднем плане, дать голос тем, у кого его нет. Такой подход был обречён на проблемы. Потому что в какой-то момент они начнут растаптывать твою культуру, людей, которые представляют твой этнос, твою национальность, место, где ты родился.

Знаю по себе!

ЭДДИ СКАРРИ: В какой-то момент это вызовет у тебя возмущение. И процесс разрушения никогда не будет односторонним. Это нормально, если мы это делаем, но вы не можете делать этого по отношению к нам. Нет. Кого-нибудь это неизбежно оскорбит. Вот мы и оказались в этой ситуации.

Мне очень интересно, как долго люди продержатся на диете из символических побед? Если бы я сказал: «Проголосуйте за меня и улучшите свою жизнь!» Я бы сказал, что починю дороги, буду вовремя забирать ваш мусор, обеспечу вам защиту со стороны полиции, дам вам работу, чтобы вы могли обеспечивать семью. А они такие: «Мы дадим вам документальный сериал на Netflix, где Клеопатра похожа на тебя, и мы надеемся, этого будет достаточно».

ЭДДИ СКАРРИ: Верно. И я не понимаю, что это за бизнес-модель и как они на ней зарабатывают. Повторюсь, это уловка. И мне кажется, многие уже понимают, что происходит, когда видят что-то в духе: «Мы сделаем Русалочку темнокожей». А фильм-то хороший? И в девяти случаев из десяти он плохой.

Да. Не знаю, я вот смотрю «Остров Гиллигана», и я никогда не ощущал особого воодушевления из-за того, что Шкипер светлокожий. Меня это не волновало. И не волнует сейчас. Скарри, был рад сегодняшней встрече, и спасибо вам.

ЭДДИ СКАРРИ: Взаимно.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2023 года.