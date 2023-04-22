Berliner Kurier: как в годы холодной войны — Россия «утёрла нос» Голливуду в гонке за первый фильм в космосе

Россия обогнала Голливуд в гонке за первый фильм в космосе, сообщает Berliner Kurier. Глава Кремля Владимир Путин преподнёс премьеру фильма «Вызов», который был частично снят на Международной космической станции, как большой успех: «И здесь тоже оказались первыми». И действительно, гонка за первую киноленту в безвоздушном пространстве напоминает об эпохе холодной войны между Москвой и Вашингтоном, отмечает немецкое издание.

Россия «утёрла нос» Голливуду в гонке за первый фильм, снятый в космосе, сообщает Berliner Kurier. В четверг состоялась премьера российской киноленты «Вызов». В нём рассказывается о женщине-хирурге, которая отправляется на Международную космическую станцию, чтобы прооперировать космонавта. Её играет актриса Юлия Пересильд. В октябре 2021 года она вместе с режиссёром Климом Шипенко провела 12 съёмочных дней на МКС.

Космическое агентство «Роскосмос» объявило о проекте по созданию фильма после того, как NASA сообщило о планах снять в космосе новую часть франшизы «Миссия невыполнима» со звездой Голливуда Томом Крузом. В ней он сыграет человека, отправляющегося в космос для спасения мира. Впрочем, большая часть съёмок всё равно пройдёт на Земле. Пока что фильм находится на стадии производства.

Российский президент Владимир Путин преподнёс премьеру фильма «Вызов» как большой успех: «Мы первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми», — заявил он, намекая на прошлые успехи советской космонавтики. И действительно, гонка за первый фильм в космосе напоминает об эпохе холодной войны между Москвой и Вашингтоном, отмечает немецкое издание.

Советские граждане были успешными первопроходцами в освоении безвоздушного пространства. Они первым отправили туда собаку, мужчину и женщину, но потом США опередили их, высадившись на Луне. В последние же годы российская космонавтика столкнулась с рядом поломок и неудач, в то время как NASA проводит успешные операции по изучению Марса.