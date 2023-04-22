Berliner Kurier: как в годы холодной войны — Россия «утёрла нос» Голливуду в гонке за первый фильм в космосе
Россия «утёрла нос» Голливуду в гонке за первый фильм, снятый в космосе, сообщает Berliner Kurier. В четверг состоялась премьера российской киноленты «Вызов». В нём рассказывается о женщине-хирурге, которая отправляется на Международную космическую станцию, чтобы прооперировать космонавта. Её играет актриса Юлия Пересильд. В октябре 2021 года она вместе с режиссёром Климом Шипенко провела 12 съёмочных дней на МКС.
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