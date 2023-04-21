ABC News: с Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве

Адвокаты Алека Болдуина заявили, что все предъявленные ему обвинения будут сняты. Актёра обвиняли в непредумышленном убийстве на съемках фильма «Ржавчина», когда во время репетиции погибла оператор Галина Хатчинс. Заседание по делу должно было пройти через две недели, но прокуроры, очевидно, решили, что нет достаточных доказательств для продолжения процесса, поясняет АВС News.

Начинаем со срочной новости. Адвокаты Алека Болдуина заявили, что все обвинения будут с него сняты. Обвинения в непредумышленном убийстве после того смертельного инцидента на съёмках фильма.

Это произошло всего за две недели до назначенной даты слушаний. Дело рассматривалось в штате Нью-Мексико, где и произошла стрельба. Болдуину было предъявлено обвинение после того, как оружие, с которым он репетировал, выстрелило, в результате чего погибла оператор Галина Хатчинс.

Ханне Гутьеррес-Рид, оружейнице фильма, также было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. На сегодняшний день обвинение с неё ещё не снято. Подробностей по изменению её статуса пока нет. Но что касается Алека Болдуина, юристы говорят, что обвинения против него будут сняты.

С подробностями корреспондент АВС Кейна Виртворт.

Сегодня всего за две недели до даты, когда Алек Болдуин должен был предстать перед судом по делу о гибели оператора на съёмках фильма «Ржавчина», произошёл ошеломляющий поворот событий. Прокуроры в Нью-Мексико снимают обвинение в непредумышленном убийстве. Его адвокаты выступили с заявлением: «Мы удовлетворены решением о прекращении дела против Алека Болдуина. Мы призываем провести надлежащее расследование фактов и обстоятельств этого трагического случая».

Это произошло уже после того, как прокуроры сняли обвинение в применении оружия, которое могло повлечь тюремное наказание до 5 лет, если бы Болдуина признали виновным. Окружной прокурор недавно отошёл от этого дела.

ДЭН АБРАМС, главный юридический аналитик АВС: Специальные прокуроры, которые были назначены, очевидно, не видят достаточных доказательств для продолжения дела в отношении Алека Болдуина. С трудом верится, что могут всплыть какие-либо новые значительные доказательства, которые могут повлиять на решение.

Болдуин репетировал на съёмочной площадке сцену с выхватыванием пистолета, когда прозвучал роковой выстрел. Согласно отчёту ФБР, пистолет не мог выстрелить без нажатия на спусковой крючок. Однако Болдуин не признал себя виновным. В этом интервью с Джорджем Стефанопулосом он настаивал, что пистолет выстрелил случайно.

АЛЕК БОЛДУИН: Спусковой крючок не был нажат. Я не нажимал на крючок.

ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС, интервьюер: Вы не нажимали на спусковой крючок?





АЛЕК БОЛДУИН: Нет, нет, нет, нет. Я бы никогда не направил на кого-либо пистолет и потом нажал на спусковой крючок. Никогда!

Сегодня Болдуин на своей странице в Instagram* отдал дань уважения своей жене и адвокату: «Я обязан всем, что имею, этой женщине и тебе, Люк». В это время актёр прибыл в Монтану, как следует из фотографий, полученных порталом dailymail.com. Там продолжатся съёмки фильма «Ржавчина» уже на новой площадке.

Оружейницу фильма Ханну Гутьеррес-Рид всё ещё обвиняют в непреднамеренном убийстве. Она не признаёт себя виновной. Помощник режиссера Дэйв Холлс не признал себя виновным в небезопасном обращении с огнестрельным оружием и получил шесть месяцев условно.

У Ханны Гутьеррес-Рид предварительное слушание назначено на начало мая. Её адвокат заявил сегодня: «Мы ожидаем, что Ханну полностью оправдают». Дэвид?

С нами была Кейна Вейтворт с подробностями. Спасибо!



Дата выхода в эфир 21 апреля 2023 года.



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