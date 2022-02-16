Independent: семья оператора Хатчинс, погибшей на съёмках «Ржавчины», подала в суд на Алека Болдуина

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14:07 Вице-премьер Хуснуллин предложил отмену ограничений на импорт стройматериалов в Россию Вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил отменить нынешние ограничения на импорт стройматериалов в страну по причине их подорожания на внутреннем рынке.

14:06 Глава Минюста Венгрии обвинила суд ЕС в злоупотреблении властью и давлении на Будапешт Решение суда ЕС отклонить иски Венгрии и Польши является злоупотреблением власти со стороны Брюсселя и давлением на Будапешт, заявила глава венгерского Минюста Юдит Варга.

14:02 Цена газа в Европе в ходе торгов вновь поднялась выше $800 Цена газа в Европе в ходе торгов вновь поднялась выше $800 за 1 тыс. куб. м после снижения почти до $750.

14:01 Сборная Финляндии обыграла Швейцарию и пробилась в полуфинал Игр-2022 Сборная Финляндии оформила выход в полуфинал олимпийского хоккейного турнира на зимних Играх 2022 года в Пекине.

14:00 В Татарстане выявили 3746 случаев COVID-19 за сутки В Татарстане выявили 3746 случаев COVID-19 за последние сутки.

13:59 Российские лыжники завоевали рекордное количество медалей на ОИ-2022 Российские лыжники завоевали девять медалей на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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13:51 Служба разведки Эстонии: Россия будет готова к «вторжению» на Украину в конце февраля На сайте Службы внешней разведки Эстонии говорится, что, по их оценке, российские вооружённые силы готовы будут начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.

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13:45 Большунов вышел на третье место по числу олимпийских медалей среди лыжников-мужчин Российский лыжник Александр Большунов завоевал восемь олимпийских медалей за свою карьеру, выйдя на третье место в истории лыжных гонок по суммарному количеству олимпийских наград.

13:44 Глава Сбербанка Греф будет продвигать заявку России на проведение «Экспо-2030» в Москве Президент России Владимир Путин назначил главу Сбербанка Германа Грефа своим специальным представителем по продвижению заявки на проведение Всемирной выставки Expo в Москве в 2030 году.

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13:36 Объём газа в европейских хранилищах составляет менее 7% от закачанного летом В европейских хранилищах осталось менее 7% от объёма газа, закачанного в летний период, заявили в «Газпроме».

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13:26 Родителям найденных истощёнными в квартире в Москве близнецов предъявлено обвинение Следователи предъявили отцу и матери найденных в московской квартире истощённых братьев-близнецов обвинение в покушении на убийство.

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13:09 Новак объяснил, почему Европа не сможет полностью заменить российский газ поставками СПГ Европа не сможет полностью заместить российский газ поставками СПГ, так как даже частичное замещение может спровоцировать новую волну газового кризиса в Азии, заявил вице-премьер России Александр Новак.

13:08 В Кремле не считают выдачу паспортов России в ЛНР и ДНР нарушением Минских соглашений В Кремле не считают выдачу паспортов России жителям ЛНР и ДНР нарушением Минских соглашений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

13:08 Большунов и Терентьев стали бронзовыми призёрами ОИ в командном спринте Россияне Александр Большунов и Александр Терентьев показали третий результат в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине.

13:07 Зеленов: «Спартак» не интересуется хавбеком «Ромы» Мхитаряном Руководитель департамента по связям с общественностью столичного «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об интересе московского клуба к полузащитнику «Ромы» Генриху Мхитаряну.

12:58 Глава СБР Майгуров выразил недоумение заявлением об уходе тренера сборной России Шашилова Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал слова старшего тренера национальной команды страны по Михаила Шашилов. Последний после серебра своих подопечных в эстафете на Олимпийских играх в Пекине заявил, что больше не работает с командой.

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12:51 Нестеров признался, что хоккеисты сборной России нервничали в концовке матча с Данией Защитник сборной России Никита Нестеров прокомментировал выход в полуфинал хоккейного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

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12:42 Глава МИД Белоруссии Макей заявил об искусственном нагнетании ситуации вокруг Украины Ситуация вокруг Украины нагнетается искусственно, сказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

12:40 Песков: Путин принял к сведению обращение депутатов по поводу ЛНР и ДНР Президент России Владимир Путин получил обращение Госдумы по вопросу признания самопровозглашённых ЛНР и ДНР и принял его к сведению, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

12:39 Ступак и Непряева завоевали бронзу командного спринта на ОИ в Пекине Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзу в командном спринте на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

12:27 Столтенберг: НАТО ждёт ответа России по гарантиям безопасности НАТО ждёт ответа России на предложения по гарантиям безопасности и выражает готовность к продолжению диалога, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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12:14 Шашилов сообщил о своём уходе из сборной России Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов после эстафетной гонки на зимних Олимпийских играх в Пекине заявил, что больше не работает с национальной командой страны.

12:10 Сервис TikTok приступил к созданию локального офиса в России Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok приступил к созданию локального офиса в России в соответствии с законом о «приземлении», заявил гендиректор TikTok по связям с органами власти (GR) в Восточной Европе Сергей Соколов.

12:07 Глава МИД Белоруссии: после учений в стране не останется ни одного военнослужащего России Ни одного военнослужащего России и ни одной единицы российской военной техники не останется в Белоруссии после окончания совместных учений.

12:06 Еврокомиссия разработала срочные меры на случай нарушения энергопоставок Еврокомиссия разработала комплекс срочных мер, которые помогут преодолеть трудности, связанные с поставками энергоносителей, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.