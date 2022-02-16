Independent: семья оператора Хатчинс, погибшей на съёмках «Ржавчины», подала в суд на Алека Болдуина

Родственники кинооператора Галины Хатчинс, которая погибла в результате несчастного случая на съёмках фильма «Ржавчина», подали иск против Алека Болдуина и других лиц, причастных к производству ленты, сообщает The Independent. По словам адвокатов, безрассудное поведение людей, отвечавших за съёмочный процесс, а также экономия средств привели к «бессмысленной и трагической» смерти Хатчинс.
Семья оператора Галины Хатчинс, убитой на съёмках фильма «Ржавчина» (Rust), подала в суд на Алека Болдуина, пишет The Independent со ссылкой на адвокатов, нанятых родственниками погибшей.
Хатчинс умерла в октябре прошлого года после того, как Болдуин, репетируя сцену с пистолетом, выстрелил ей в туловище. Позднее актёр заявил, что не нажимал на курок.
Адвокаты её мужа Мэтью и девятилетнего сына Андроса во вторник сообщили, что подали иск о причинении смерти по неосторожности против Болдуина и других лиц, причастных к производству ленты.
«Как видите, в иске фигурируют имена Алека Болдуина и других лиц, ответственных за безопасность на съёмочной площадке, чьё безрассудное поведение и экономия средств привели к бессмысленной и трагической смерти Галины Хатчинс», — заявил на пресс-конференции адвокат Брайан Пэниш.
В иске также фигурирует ряд других ответчиков, в том числе продюсер Райан Доннелл Смит, помощник режиссёра Дэйв Холлс и оружейник Ханна Гутьеррес-Рид.
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