Inside Edition: на актёра Болдуина подали в суд за «русскую рулетку» на съёмках

Помощница режиссёра по сценарию вестерна «Ржавчина» Мэми Митчелл подала в суд на актёра Алека Болдуина, случайным выстрелом убившего оператора на съёмочной площадке, передаёт Inside Edition. Адвокат Митчелл подчёркивает, что во время съёмок рокового эпизода Болдуин по сценарию вообще не должен был стрелять.
Свидетельница, позвонившая по номеру 911, после того, как Алек Болдуин случайным выстрелом убил кинооператора на съёмках своего фильма, сегодня сделала заявление. Сдерживая слёзы, она заявила, что никогда не оправится от того, что оружие выстрелило всего в нескольких футах от неё.
Женщина, позвонившая по номеру 911 после смертоносной стрельбы на съёмочной площадке фильма Алека Болдуина, рассказывает свою жуткую историю.
МЭМИ МИТЧЕЛЛ, помощница режиссёра по сценарию:Эту стрельбу и звук взрыва из пистолета я переживаю снова и снова…
Мэми Митчелл, помощница режиссёра по сценарию на съёмках вестерна «Ржавчина», говорит, что готовилась к сцене в здании церкви, когда это произошло.
МЭМИ МИТЧЕЛЛ:Затем взрыв. Оглушительный, громкий выстрел. Я была потрясена. Я услышала чей-то стон. Я поворачиваюсь, а мой режиссёр падает назад, держась за верхнюю часть торса. Я повернулась к Алеку и увидела, как слева от меня падает Галина.
Она выбежала на улицу и набрала 911.
МЭМИ МИТЧЕЛЛ (По телефону.):Ранчо Бонанза-Крик. В двух людей случайно попали из реквизитного пистолета на съёмках фильма. Нам срочно нужна помощь.
ОПЕРАТОР 911:Пистолет был заряжен настоящей пулей?
МЭМИ МИТЧЕЛЛ (По телефону.):Не могу вам сказать.
МЭМИ МИТЧЕЛЛ:Через десять минут после того, как я добралась домой, кто-то сообщил мне, что она (кинооператор Галина Хатчинс. — ИноТВ) умерла. Я стояла на подъездной дорожке и кричала…
Она подаёт в суд на Болдуина, заявляя, что он «играл в русскую рулетку с заряженным оружием». Её адвокат — Глория Оллред.
ГЛОРИЯ ОЛЛРЕД, адвокат:В том эпизоде сценарий никак не предусматривал, что он (Болдуин. — ИноТВ) будет стрелять.
Болдуин заявляет, что оказывает полное содействие расследованию.
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