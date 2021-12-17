Euronews: суд обязал Алека Болдуина предоставить доступ ко всем данным на телефоне

В рамках расследования гибели оператора на съёмках фильма «Ржавчина» суд обязал актёра и продюсера Алека Болдуина предоставить доступ ко всем данным на его телефоне. Как передаёт Euronews, сам Болдуин виновным в инциденте себя не считает и ранее заявлял, что не ожидает предъявления ему официальных обвинений.
Суд обязал актёра и продюсера Алека Болдуина предоставить доступ ко всем данным на его телефоне в рамках расследования гибели оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина».
У правоохранителей также есть право на восстановление всех ранее удалённых данных.
Сам Болдуин виновным в инциденте себя не считает и ранее заявлял, что не ожидает предъявления ему официальных обвинений.
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