NBC News: Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спуск в роковой сцене «Ржавчины»
Алек Болдуин, обхватив голову руками, сквозь слёзы рассказал о том самом выстреле на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» в октябре, убившем оператора Галину Хатчинс.
АЛЕК БОЛДУИН, актёр: Её обожали все, кому с ней пришлось работать, она нравилась всем, люди ей восхищались.
Согласно заявлениям властей, роковой выстрел произвёл именно Болдуин, но сам актёр в интервью ведущему ABC News Джорджу Стефанопулосу подчеркнул, что на спусковой крючок он на самом деле не нажимал.
ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС, ведущий ABC News: Пистолет держали Вы. Как вообще можно смириться с этим фактом? Ведь в сценарии не предполагалось, что в этой сцене будут нажимать на спусковой крючок.
АЛЕК БОЛДУИН: А на него и не нажимали. Я на спусковой крючок не нажимал.
ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС: Не нажимали?
АЛЕК БОЛДУИН: Нет-нет-нет. Чтобы направлять на кого-то оружие и нажимать на спуск — такого бы я никогда не допустил, никогда.
Но на один из важнейших вопросов о том дне 63-летний актёр ответить не смог.
ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС: Так что же, на ваш взгляд, тогда произошло? Как на съёмочную площадку попал боевой патрон?
АЛЕК БОЛДУИН: Я понятия не имею. Кто-то зарядил пистолет боевым патроном, а таких патронов на съёмочной площадке вообще не должно было быть.
Управление шерифа округа Санта Фе во вторник получило ордер на обыск с целью проверить гипотезу о том, что боевой патрон попал на съёмочную площадку «Ржавчины» со съёмок другого фильма, после чего затерялся в холостых патронах. Прокурор округа рассказала нашему ведущему, что такие подозрения были с самого начала.
ТОМ ЛЬЯМАС, ведущий NBC News: Идёт ли речь о том, что среди холостых патронов, вероятно, затерялся один боевой? Галина погибла из-за этого?
МЭРИ КАРМАК-АЛЬТУИС, прокурор округа Санта Фе: Это очень правдоподобная версия. Мы изучаем в том числе и такой сценарий, и, весьма вероятно, что именно это и произошло.
На данный момент было подано уже два судебных иска, в которых говорится о том, что условия труда на съёмочной площадке «Ржавчины» были «небезопасными». Оба иска поданы против продюсеров картины, в числе которых сам Болдуин.
МАМИ МИТЧЕЛЛ, помощник режиссёра по сценарию на съёмках «Ржавчины»: Мне сообщили, что операторская группа, оба вторых помощника оператора, а также ассистент оператора по техническому обеспечению ранее уволились в связи с проблемами в области безопасности и другими вопросами, связанными с условиями труда.
Болдуин ранее назвал выстрел «инцидентом, каких бывает один на триллион», и выступил в защиту съёмочной группы, описав её как «прекрасно сработавшуюся команду». Но в своём новом интервью актёр погрузился в раздумья.
ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС: Это самое худшее, что с вами когда-либо случалось?
АЛЕК БОЛДУИН: Да. Да. Да. Я ведь всё прогоняю в памяти и думаю, что я мог бы предпринять.
ТОМ ЛЬЯМАС: Итак, Алек Болдуин дал своё первое персональное интервью. А с нами на прямой связи из Лос-Анджелеса — Эмили Икеда. Эмили, задам такой вопрос: следователи сейчас беседуют с человеком по имени Телл Рид, знаменитым отцом оружейного техника «Ржавчины»; что об этом говорится в судебных материалах?
ЭМИЛИ ИКЕДА, корреспондент NBC News: Деталей здесь много, Том. Телл Рид сообщил, что ранее в этом году принёс боевые патроны на съёмочную площадку другой картины для проведения тренировочных стрельб по просьбе некоего Сета Кенни — поставщика оружия, который позднее помогал с поставками амуниции для съёмок «Ржавчины». Как заявил Рид, общаясь со следователями, оставшиеся после стрельб боевые патроны он от Кенни обратно так и не получил. Специалист предположил, что эти патроны в итоге и оказались на съёмочной площадке «Ржавчины». Ни Рид, ни Кенни на наши просьбы прокомментировать ситуацию не отозвались.
Дата выхода в эфир 02 декабря 2021 года.
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