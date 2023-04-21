NTD: на торги выставят сокровища Голливуда из знаменитых фильмов

С аукциона в США уйдут костюмы, платья, маски и другой актёрский реквизит, который отражает более ста лет истории Голливуда. Как сообщает NTD, центральное место на торгах займёт белый костюм Джона Траволты из фильма «Лихорадка субботнего вечера». Также планируют продать реквизит, созданный для фильмов «Гарри Поттер», «Бэтмен», «Железный человек», «Звёздные войны», «Терминатор» и «Назад в будущее».

Более ста лет истории Голливуда отражают эти лоты будущего аукциона в Беверли-Хиллз. С молотка уйдут костюмы, платья, маски и другой актёрский реквизит.

Центральное место на торгах займёт белый костюм Джона Траволты. В нём актёр сыграл в музыкальном фильме «Лихорадка субботнего вечера». Роль Тони Манеро принесла 23-летнему Траволте всемирную славу.

МАРТИН НОЛАН, директор аукционного дома Julien’s: Это полиэстер. Только представьте. Костюм-тройка из полиэстера, танцы на сцене под песню «Больше, чем женщина», бесконечные движения при свете софитов и перед камерами. Ему, наверное, было ужасно жарко.

За костюм рассчитывают выручить от 100 до 200 тысяч долларов.

В числе лотов головной убор Теды Бары из фильма «Клеопатра» 1917 года, наряды Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор, чёрный костюм Траволты из «Криминального чтива» и одежда сыщика Дика Трейси.

С молотка также уйдёт реквизит, созданный для фильмов «Гарри Поттер», «Бэтмен», «Железный человек», «Звёздные войны», «Терминатор» и «Назад в будущее».

МАРТИН НОЛАН: Это ховерборд Марти Макфлая, которого играет Майкл Джей Фокс в фильме «Назад в будущее — 2». Это очень известная сцена, где за ним гонятся хулиганы. Он видит девочку с доской, забирает её, снимает руль — вот здесь видно отверстие. Потом встаёт на доску и сбегает от банды хулиганов.

Ховерборд из «Назад в будущее» — редкий лот. Мало какой реквизит из этой трилогии попадает на аукционы. За «летающую доску» планируют выручить до 80 тысяч долларов.

На торги также выставят скульптуры персонажей из разных фильмов, книги с автографами актёров и другие предметы. Всего будет 1400 лотов. Аукцион пройдёт вживую 22 апреля. На следующий день состоятся онлайн-торги.

Дата выхода в эфир 19 апреля 2023 года.