NTD: машину и костюмы Джеймса Бонда выставили на торги в честь 60-летия франшизы

В Лондоне на аукцион, посвящённый 60-летию знаменитой франшизы про агента 007, выставили памятные вещи Джеймса Бонда. Как передаёт NTD, всего на торги попали 60 памятных предметов из бондианы. В их числе — бионический глаз, набор из наручных часов, позолоченное пасхальное яйцо в стиле Фаберже, каскадёрский автомобиль Aston Martin и костюмы Дэниела Крейга. Все вырученные средства пойдут на благотворительность.

От каскадёрского автомобиля Aston Martin до костюмов Дэниела Крейга. На торги в Лондоне выставили памятные вещи Джеймса Бонда. Аукцион посвящён 60-летию знаменитой франшизы.

Жемчужиной торгов, безусловно, станет винтажный спорткар Aston Martin. Это один из восьми экземпляров, созданных для фильма «Не время умирать». За него рассчитывают выручить более двух миллионов долларов.

АДРИАН ХЬЮМ-СЕЙЕР, сотрудник аукционного дома Christie’s: Снаружи это обычная модель DB5, которая у всех ассоциируется с Джеймсом Бондом. Но внутри — это зверь, способный на невероятные трюки и агрессивное вождение.

Мотоцикл Triumph Scrambler из того же фильма, как ожидается, принесёт более 30 тысяч долларов. Костюм Дэниела Крейга из финальных сцен серии оценивается в 20 тысяч. Одежда Рами Малека, сыгравшего лидера террористов, должна принести более десяти тысяч.

Всего на торги попали 60 памятных предметов из бондианы. В их числе — бионический глаз, набор из наручных часов, позолоченное пасхальное яйцо в стиле Фаберже и многое другое. Все лоты предоставила британская кинокомпания, которая занимается производством фильмов об агенте 007.

АДРИАН ХЬЮМ-СЕЙЕР: Это равносильно тому, что их принесли прямо со съёмочной площадки. Здесь нет сомнений в их происхождении. Оно просто не может быть ещё чище. Так что это настоящее волшебство.

Аукцион будет проходить вживую, а также в интернете. Онлайн-торги продлятся до 5 октября. Это дата мировой премьеры фильма «Доктор Ноу» — первой серии франшизы. Все вырученные средства пойдут на благотворительность.

Дата выхода в эфир 27 сентября 2022 года.