NTD: кроссовки Майкла Джордана могут стать самой дорогой парой обуви, проданной с аукциона

Обувь легенды баскетбола Майкла Джордана продадут на аукционе. Как передаёт NTD, ожидается, что кроссовки, в которых спортсмен провёл свой последний сезон, будут самыми дорогими из когда-либо ушедших с молотка. За них планируют выручить от двух до четырёх миллионов долларов.

Кроссовки легенды баскетбола Майкла Джордана продадут на аукционе. Это обувь из так называемого последнего танца спортсмена — его последнего сезона в НБА.

Ожидается, что это будут самые дорогие кроссовки, когда-либо ушедшие с молотка. За них планируют выручить от двух до четырёх миллионов долларов.

БРЭМ УОТЧЕР, представитель Sotheby’s: Фактически это побьёт мировой рекорд для любой пары кроссовок, которые когда-либо продавались публично.

Представитель аукционного дома Sotheby’s Брэм Уотчер говорит, что эту обувь Майкл Джордан надел во второй игре финала НБА 1998 года.

БРЭМ УОТЧЕР: И, знаете, он выиграл ту игру. Он набрал 37 очков.

По словам Уотчера, эти кроссовки уникальны по двум причинам. Первая заключается в том, что Майкл Джордан надевал красно-чёрную обувь, которая была запрещена лигой.

БРЭМ УОТЧЕР: Во-вторых, это последняя знаковая обувь, которую можно приобрести, из периода, когда Майкл Джордан всё ещё был в составе Bulls.

Аукционный дом также проводит вторую распродажу, в которую входят различные памятные предметы из мира спорта, в том числе вещи Джордана и других звёзд баскетбола. Также с молотка уйдут предметы легенды футбола Пеле и звёзд тенниса.

Торги открыты до 11 апреля.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2023 года.