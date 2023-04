Guardian: масштабное исследование показало недостаток расовой справедливости в Великобритании

Как показали результаты крупнейшего и наиболее полного исследования по проблемам расового неравенства в Великобритании за более чем четверть века, которое проводилось на протяжении двух последних лет, Великобританию пока сложно назвать «расово справедливым обществом». Опросы населения свидетельствуют о том, что более трети представителей этнических и религиозных меньшинств в стране подвергались тем или иным нападкам или дискриминации на расовой почве, сообщает The Guardian.

Великобритания пока ещё не приблизилась к тому, чтобы можно было считать её «расово справедливым обществом», считают организаторы двухлетнего исследовательского проекта, итоги которого были размещены в опубликованной недавно книге под названием «Расизм и этническое неравенство во время кризиса». Как показывают данные, полученные исследователями в ходе масштабных опросов, более трети представителей этнических и религиозных меньшинств в стране подвергались нападкам или дискриминации на расовой почве, пишет The Guardian.



Этот проект, финансируемый Советом по экономическим и социальным исследованиям, был подготовлен при содействии Центра динамики этнической принадлежности Манчестерского университета и реализован благодаря совместной работе группы учёных из университетов Сент-Эндрюса, Манчестера, а также Королевского колледжа Лондона, поясняется в статье. Он претендует на звание самого обширного с 1997 года исследования в стране, посвящённого проблемам расового неравенства в общенациональном охвате.



По словам авторов, данное исследование предоставляет «самые свежие и подробные данные», касающиеся проблем этнического и расового неравенства в Великобритании, в том числе «беспрецедентный масштаб доступа» и детальное изучение опыта цыган и представителей еврейского меньшинства, сообщает The Guardian. Общенациональный опрос был разработан совместно с 13 группами этнических меньшинств и общин и проводился в период с февраля по октябрь 2021 года. За это время было опрошено более 14 тыс. человек из 21 этнической группы, включая также белых британцев, говорится в статье.



В то же время исследователи отметили, что в опросах участвовало относительно мало участников в возрасте до 18 лет и старше 65 лет, поскольку в период пандемии COVID-19 зачастую приходилось использовать дистанционные методы. По их оценкам, это может означать, что полученные в ходе исследования результаты относительно проявлений неравенства в Великобритании оказались частично заниженными.



Как заявила профессор из Университета Сент-Эндрюса Нисса Финни, которая руководила данным проектом, его итоги наглядно показали, что проявления расизма в стране являются «частью повседневной жизни» для представителей этнических меньшинств. «Великобритания ещё неизмеримо далека от того, чтобы стать расово справедливым обществом. Поскольку если бы у нас было действительно справедливое общество, то в нём не наблюдалось бы тех проявлений неравенства, которые мы видим в нашем исследовании», — подчеркнула Финни.



Согласно этому крупнейшему и наиболее полному исследованию по проблемам расового неравенства за последнюю четверть века, более трети представителей этнических и религиозных меньшинств в Великобритании сталкивались с физическими или словесными проявлениями насилия на расовой почве. Опросы также выявили «поразительно высокий» уровень жестокого обращения в отношении широкого круга групп этнических меньшинств, а также проявлений расовой дискриминации и неравенства при получении образования, на рабочем месте, при аренде жилья и даже при взаимодействии с полицией, пишет The Guardian.



Авторы проекта призывают британское правительство активнее бороться с проявлениями «существенного этнического неравенства», которые были обнаружены в целом ряде сфер общественной жизни. По их мнению, содержащиеся в их исследовании подробные доказательства дискриминации и несправедливости в британском обществе напрямую противоречат выводам другого доклада о расовых различиях, который был составлен год назад по заказу правительства.



Согласно данным новых опросов, почти каждый шестой из числа представителей этнических и религиозных меньшинств в Великобритании заявил, что он подвергался физическому насилию на расовой почве ещё до пандемии COVID-19. Причём среди опрошенных евреев от этого пострадал каждый пятый, а среди цыган — каждый третий, сообщается в статье.



Также выяснилось, что более четверти всех респондентов среди представителей этнических меньшинств подвергались расистским оскорблениям, а 17% заявили, что их имущество было повреждено в результате нападений на почве расизма. Почти трети из них пришлось сталкиваться с проявлениями расизма в общественных местах, и каждый рассказал, что пострадал от расизма со стороны своих соседей, говорится в статье.



Как заявила Халима Бегум, исполнительный директор аналитического центра Runnymede Trust, занимающегося вопросами расового равенства, полученные в ходе опросов данные о насилии на расовой почве вызывают «невероятное беспокойство» и опровергают мнение о том, что число преступлений на почве расовой ненависти в стране снижается. «Но к сожалению, вряд ли эти результаты удивят многих британцев из числа представителей этнических меньшинств», — подчеркнула она.



Исследование также показало, что почти треть представителей этнических и религиозных меньшинств (29%) сталкивались с проявлениями расовой дискриминации в сфере образования и занятости, и почти пятая часть подвергалась дискриминации при поиске жилья. При этом выходцам из национальных меньшинств чаще всего приходится жить в переполненных помещениях, и они гораздо чаще, чем белые британцы, не имеют доступа к открытому пространству дома, сообщается в статье.



Кроме того, более 20% представителей различных меньшинств сообщили, что подвергались дискриминации со стороны полиции. Причём среди представителей темнокожих выходцев с Карибских островов этот показатель достигает 43%, а среди цыган с притеснениями от полицейских столкнулись более трети опрошенных, пишет The Guardian.



В то же время, несмотря на множество свидетельств относительно расовой дискриминации и проявлений несправедливости, исследование показало, что подавляющее большинство представителей различных меньшинств испытывают «сильное чувство принадлежности к британскому обществу». Многие из них также заявили о высоком уровне своего доверия к парламенту Великобритании и местным властям, отмечается в статье. Исследование показало, что представители этнических меньшинств в целом, за несколькими исключениями, «склонны больше доверять парламенту Великобритании, чем белые британцы».



«Такой относительно высокий уровень доверия особенно бросался в глаза во время пандемии, когда шансы заразиться или умереть от COVID-19 у выходцев из этнических меньшинств были выше среднестатистических», — говорится в статье. Исследование также выявило относительно высокий уровень политической активности среди представителей этнических меньшинств, хотя их политические предпочтения заметно разнятся.



Кроме того, как показали опросы, во время пандемии наблюдался всплеск расистских оскорблений и дискриминации в отношении представителей китайской диаспоры и выходцев из Азии. Но хотя представителям этнических меньшинств чаще приходилось сталкиваться с тяжёлыми утратами в результате заболевания коронавирусной инфекцией, чем белым британцам, они в основном реже испытывали чувство одиночества или страдали от депрессии во время кризиса, заключает The Guardian.