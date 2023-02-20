Уполномоченная правительства ФРГ по борьбе с дискриминацией: в Германии есть проблемы с расизмом

11:19
Постпреды стран ЕС 22 февраля планируют согласовать десятый пакет санкций против России
Постоянные представители стран Евросоюза на заседании 22 февраля планируют окончательно согласовать новый десятый пакет санкций против России.
11:19
МИД КНР заявил об обоснованности требования провести расследование взрывов на «Северных потоках»
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что мировое сообщество вправе требовать тщательного расследования взрывов на «Северных потоках», учитывая серьёзные последствия преступления.
11:19
Танцевальный дуэт фигуристов Томиловой и Щербакова распался
Российский танцевальный дуэт Анна Томилова — Дмитрий Щербаков распался из-за расхождения во взглядах.
11:10
Зампред ЦБ Руслан Вестеровский покинет свой пост
Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский с 28 февраля 2023 года покинет ЦБ.
11:08
Щербакова: в спорте поддержка воспринимается как жалость от конкурента
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как относится к поддержке от своих соперниц.
11:07
РУСАДА проверило на допинг четырёх игроков КХЛ в январе
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе 2023 года проверило на допинг четырёх игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
11:07
«СТРАНА.ua»: центр Киева перекрыли из-за приезда иностранной делегации
В центре Киева перекрыты улицы из-за приезда иностранных делегаций. Об этом пишет украинское интернет-издание «СТРАНА.ua».
11:05
Салихова: может, матчи Кубка России стоит перенести на лето
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала календарь игр в рамках Кубка России по футболу.
11:02
Историк Шаповалов объяснил планы ЕК выделить €4 млн на продвижение реформ правосудия в Грузии
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT планы Генерального директората Еврокомиссии по расширению и добрососедству заключить контракт, направленный на продвижение реформ сектора правосудия в Грузии. Объём финансирования составит €4 млн.
11:02
В России за сутки госпитализированы 639 человек с коронавирусом
В России за сутки в больницы попали 639 человек с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 799 пациентов.
10:52
Халили: Йоханнес Бё выигрывает на чемпионате мира неприлично много
Российский биатлонист Карим Халили высказался об успехе норвежца Йоханнеса Бё на чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия).
10:48
В Курской области силовые ведомства переведены на усиленный режим работы перед 23 Февраля
В Курской области силовые ведомства и дружинники переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня защитника Отечества.
10:48
СВР: ВС России уничтожили большую часть техники, предоставленной странами НАТО Украине
В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что российские войска уничтожили большую часть техники, предоставленной странами НАТО киевскому режиму.
10:47
Бастрыкин: Украина проводит политику ненависти к русским на государственном уровне
Украина осуществляет политику героизации нацизма и ненависти к русским на уровне государства, заявил глава СК России Александр Бастрыкин.
10:44
Николай Сванидзе продолжит лечение в Израиле
Российский журналист, бывший член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе продолжит лечение в Израиле.
10:44
Синоптик Синенков заявил об очередном снежном максимуме этой зимы в Москве
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что снежный максимум зимы обновлён в Москве, высота снежного покрова составляет 38 см.
10:42
Титов сообщил, что бизнес ждёт объявления Путиным курса на свободу предпринимательства
Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что предприниматели в послании президента России Владимир Путина Федеральному собранию надеются услышать чёткие сигналы о взятии страной курса на свободу предпринимательства.
10:40
Канчельскис заявил о желании тренировать клуб РПЛ
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о желании работать в России.
10:36
Один человек погиб и один пострадал при аварийной посадке Ми-8 в Кузбассе
Один человек погиб и один получил травмы в результате аварийной посадки частного вертолёта Ми-8 в районе горы Топхан в Кемеровской области.
10:36
В Киеве в день памяти «небесной сотни» перекрыли часть улиц в центре города
В центре Киева в понедельник, 20 февраля, перекрыто несколько улиц.
10:31
Бастрыкин: СК намерен прекратить преследование привлечённых Киевом по политмотивам лиц
Следствие в новых российских регионах работает над вопросом о прекращении уголовного преследования лиц, привлечённых Киевом по политическим мотивам, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.
10:29
Юрист: Клаудиньо и Малком по нормам ФИФА не смогут выступать за сборную России
Спортивный юрист Михаил Прокопец высказался о возможности игроков «Зенита» Клаудиньо и Малкома выступать за сборную России при получении российского гражданства.
10:28
Один человек погиб при обстреле боевиками ВСУ села в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб и ещё один пострадал при обстреле украинскими террористами белгородского села.
10:21
В СВР заявили, что страны НАТО передали Украине свыше 1170 комплексов ПВО и 440 танков
В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что с декабря 2021 года страны НАТО передали украинским террористам 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем.
10:13
В «Динамо» опровергли, что Захарян говорил о желании перейти в «Галатасарай»
Пресс-служба «Динамо» прокомментировала сообщения турецких СМИ, согласно которым полузащитник Арсен Захарян говорил о желании перейти в «Галатасарай».
10:13
Обвиняемый в контрабанде директор ярославской судоверфи приговорён к трём годам условно
Рыбинский городской суд приговорил руководителя ООО «Судостроительная верфь «Бэлл» Олега Белкова, обвиняемого в контрабанде военной техники, к трём годам лишения свободы условно.
10:12
VK выкупила 75% онлайн-платформы для школьников «Учи.ру»
Компания VK выкупила 75% онлайн-платформы для школьников «Учи.ру» за 8,7 млрд рублей.
10:07
Политолог Орлов оценил идею тратить маткапитал на спортивный инвентарь для детей
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова разрешить расходовать средства материнского капитала на приобретение спортивного инвентаря.
10:04
Захарян сообщил турецким СМИ, что хочет перейти в «Галатасарай»
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о желании перейти в турецкий «Галатасарай».
09:58
В ФСВТС заявили о стабильном экспорте оружия из России странам Ближнего Востока
Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявил, что экспорт российского вооружения в регион Ближнего Востока носит стабильный характер.
09:52
Лишь Роналду забил 15 голов в Примере быстрее Левандовски в 21-м веке
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился голом в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу с «Кадисом».
09:48
В Новосибирске принят закон об отмене прямых выборов мэра
Законодательное собрание Новосибирской области приняло законопроект, предполагающий отмену прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово.
09:44
В ЕС прокомментировали расследование Херша о подрыве США «Северных потоков»
Представитель пресс-службы Еврокомиссии Андреа Мазини прокомментировала расследование американского журналиста-расследователя, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша об ответственности США за подрыв «Северных потоков» и участии Норвегии и НАТО в данной диверсии.
09:39
В руководстве «Локомотива» назвали бюджет клуба
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о бюджете московского клуба.
09:37
В Японии умер мультипликатор Рэйдзи Мацумото
Один из наиболее известных мультипликаторов и создателей манги по теме научной фантастики Рэйдзи Мацумото скончался на 86-м году жизни в Японии.
09:28
Неймар с момента перехода в ПСЖ получил 19 травм
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар получил травму в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Лиллем».
09:25
Движение по Крымскому мосту восстановлено после ДТП
Движение автомобилей по Крымскому мосту, ранее прерванное из-за ДТП, восстановлено, сообщает администрация Темрюкского района Краснодарского края.
09:18
Бастрыкин: боевики ВСУ пытаются уничтожить гражданские объекты повторными ударами по ним
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что украинские террористы пытаются уничтожить гражданские объекты, нанося по ним повторные удары.
09:15
Тарпищев прокомментировал возвращение Медведева в топ-10 ATP
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возвращение Даниила Медведева в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
09:09
В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Донецк снарядами калибра 155 мм, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
09:07
В ДНР заявили о постоянных попытках киевского режима завербовать молодёжь в республике
Военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что спецслужбы киевского режима постоянно пытаются вербовать молодёжь в республике.
09:04
Самсонова, Александрова и Потапова поднялись в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга спортсменок в женском одиночном разряде.
08:54
Движение на Крымском мосту полностью остановлено из-за столкновения трёх автомобилей
Три автомобиля столкнулись на Крымском мосту, три человека погибли, движение автотранспорта по мосту остановлено, сообщают экстренные службы.
08:51
Офицер Марочко заявил, что ВСУ готовятся к обороне Часова Яра вблизи Артёмовска
Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что боевики ВСУ готовятся к обороне города Часов Яр к западу от Артёмовска (Бахмута).
08:50
Сон Хын Мин во время матча с «Вест Хэмом» подвергся расистским оскорблениям
Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча 24-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом».
08:43
Бастрыкин: СК России возбудил более 150 дел о фейках про армию
Следственный комитет России возбудил более 150 дел о дискредитации вооружённых сил, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.
08:40
Число жертв ливней и оползней в Бразилии возросло до 36
Число погибших в результате ливней, наводнений и оползней в бразильском штате Сан-Паулу возросло до 36.
08:36
В «Шиннике» объяснили слова Евсеева о гордости за футболистов после драки с «Минаем»
Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков объяснил слова главного тренера команды Вадима Евсеева после драки с игроками украинского клуба «Минай» в одном из турецких отелей.
08:35
Порядка 200 беженцев из пригородов Артёмовска эвакуированы в Шахтёрск в ДНР
Мэр Шахтёрска Александр Шатов заявил, что в город уже эвакуировали порядка 200 беженцев из пригородов Артёмовска.
08:28
Минэнерго: энергообъекты новых регионов России переведут в госсобственность
Энергетические объекты, расположенные в новых регионах России, будут переданы в государственную собственность, заявил замглавы российского Минэнерго Евгений Грабчак.