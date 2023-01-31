The Guardian: «защищают статус белых» — на «Оскаре» снова грянул расовый скандал

Премию Американской киноакадемии снова подпортил скандал на расовой почве, разгоревшийся из-за номинации на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана британской актрисы Андреа Райсборо, сообщает The Guardian. В неожиданном попадании Райсборо в шорт-лист премии многие американские кинодеятели разглядели дискриминацию в отношении темнокожих актрис. Впрочем, по данным The Guardian, внезапный успех Райсборо — который уже вышел ей боком — похоже, стал плодом не расизма, а грамотного пиара.

Американская киноакадемия оказалась в центре очередного расового скандала: после того, как на её ежегодную премию в категории «Лучшая актриса второго плана» была «неожиданно» номинирована британская актриса Андреа Райсборо за роль в фильме «Ради Лесли», в США заговорили о том, что Райсборо по существу заняла место, которое должно было достаться темнокожим актрисам — включая Виолу Дэвис, сыгравшую в «Королеве-воине», и Даниэль Дедуайлер за работу в картине «Тилл», пишет The Guardian.

По информации издания, после оглашения списка номинантов на прошлой неделе режиссёр «Тилл» Чинонье Чукву обвинила американскую киноиндустрию в том, что она «защищает статус белых и способствует сохранению неприкрытой мизогинии, направленной против темнокожих женщин». В свою очередь, американский кинокритик Роберт Дэниэлс в статье для The Los Angeles Times написал: «Хотя порицать Райсборо за то, что она забрала у темнокожих женщин номинацию, не будет разве что ленивый, пока мы сосредотачиваем свой гнев на отдельных людях, испорченные системы продолжают жить... Когда темнокожих женщин, которые сделали всё, о чём их просила система — ходили на роскошные ужины, организовывали частные показы для членов академии, общались с прессой на приёмах, появлялись во всей красе в телеэфирах и публиковали статьи о себе в журналах, — игнорируют, а человека, который делал всё вне этой системы, вознаграждают, о чём х нам это говорит?»

Как отмечается в материале The Guardian, параллельно в социальных сетях снова начал мелькать хэштег #OscarsSoWhite («Оскар ну такой белый». — ИноТВ), который впервые набрал популярность в 2016 году, когда в «актёрских» категориях не оказалось ни единого номинанта, не принадлежащего к белой расе.

Попадание Райсборо в список претендентов на «Оскар» действительно стало громом среди ясного неба, поскольку актриса в начале нынешнего наградного сезона себя почти не проявляла, тогда как и Дэвис, и Дедуайлер были номинированы за упомянутые роли на Премию Гильдии киноактёров, а Дэвис — вдобавок ещё и на «Золотой глобус». Райсборо же номинировалась за «Ради Лесли» только на премию «Независимый дух», обладателей которой объявят в марте.

Вместе с тем картине Райсборо помогла набрать популярность хорошо организованная пиар-кампания, в которой приняли участие звёзды первой величины, включая Эдварда Нортона, Шарлиз Терон, Дженифер Энистон и Кейт Бланшетт: все они рассказывали о «Ради Лесли» на показах и мероприятиях для прессы, упоминали Райсборо на получении различных наград и публиковали посты о её фильме в социальных сетях, отмечает обозреватель The Guardian. Кампания проводилась под руководством двух фирм — Narrative и Shelter и, судя по имеющимся данным, финансировалась самой актрисой, тогда как продвижением «Тилл» и «Королевы-воина» занимались явно не стеснённые в средствах студии United Artists и Sony соответственно, подчёркивает журналист.

В Американской киноакадемии уже пообещали провести во вторник специальное совещание, дабы удостовериться, что нормы, регулирующие пиар-кампании картин, не были нарушены, а также определить, нуждаются ли эти нормы в корректировке «в эпоху социальных сетей и цифрового общения», пишет The Guardian. По данным газеты, на сегодняшний день директивы организации по обеспечению справедливой конкуренции при продвижении фильмов среди прочего ограничивают число показов, которое разрешается организовывать для одной картины, определяют, какого рода знаки внимания пиарщики могут оказывать членам академии, а также запрещают номинантам общаться с ними напрямую.

А тем временем успех пиар-кампании «Ради Лесли» уже обернулся неприятными последствиями для Райсборо: как сообщил прессе на условиях анонимности член Американской киноакадемии, «чем бы там ни закончилась эта история и дала ли эта кампания результат или нет, её репутация сейчас терпит крах», говорится в материале The Guardian.