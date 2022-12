Guardian: расизм напрямую влияет на здоровье людей

Расизм является непосредственным фактором, влияющим на здоровье миллионов людей, пишет The Guardian, ссылаясь на исследование журнала The Lancet. По словам экспертов The Lancet, расизм может негативно влиять на организм напрямую, вызывая стрессовые реакции: кроме того, расизм ограничивает возможности индивида по улучшению состояния своего здоровья.

AP

Расизм является серьёзной угрозой для здоровья миллионов людей по всему миру, пишет The Guardian, ссылаясь на исследование медицинского журнала The Lancet. В исследовании отмечается, что фактор расизма и ксенофобии всегда игнорировался врачами и лицами принимающими решения, однако он оказывает «фундаментальное влияние» на глобальное здоровье. Автор исследования отмечают, что расизм может вредить здоровью разными способами, пишет издание. В частности, он может непосредственно влиять на организм, подвергающийся давлению из-за стресса, может влиять на создание жизненных условий, а также ограничивать возможности индивида по улучшению состояния своего здоровья. В связи с этим, эксперты The Lancet призвали учитывать расизм и ксенофобию в качестве факторов, влияющих на здоровье человека. The Guardian напоминает, что проведённые раннее университетом Экзетера исследования показали, что национальные меньшинства в Великобритании вынуждены дольше ждать диагностики рака: в среднем на шесть недель дольше, чем белым. При этом издание отмечает, что национальность является дополнительным фактором риска у целого ряда заболеваний, которые тяжелее переносятся людьми определённых рас.