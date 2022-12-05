Le Figaro: «очередной случай расизма» — Университет Лаваля в Квебеке отказался брать на работу белых мужчин

Признанный канадский историк Фредерик Бастьен не смог получить работу в Университете Лаваля в Квебеке, обнаружив, что претендовать на должность могут исключительно представители этнических меньшинств и женщины, пишет обозреватель Le Figaro Матье Бок-Коте. По словам журналиста, после критики этого решения на Бастьена посыпались нападки и оскорбления. Это очередное доказательство того, что борьба с расизмом на Западе выродилась в расизм в отношении белых мужчин, убеждён автор статьи.

Признанный канадский историк Фредерик Бастьен, обладая всей необходимой квалификацией, не смог получить работу в Университете Лаваля в Квебеке, обнаружив, что просто не имеет на это права, пишет обозреватель Le Figaro Матье Бок-Коте. Как сообщает автор, в объявлении о вакансии было ясно указано, что на должность «будут отобраны только те кандидаты, которые обладают необходимыми навыками и идентифицируют себя как члена хотя бы одной из этих четырёх недостаточно представленных групп (женщины, коренные народы, люди с ограниченными возможностями и лица, принадлежащие к этническим меньшинствам)». Таким образом, белые мужчины просто не могут подать заявку на работу в университете, поясняет журналист.

Изменение определения расизма — одно из величайших интеллектуальных мошенничеств нашего времени, совершённое академическими социологами, считает Бок-Коте. По его словам, сегодня под расизмом на Западе понимают уже не дискриминацию одной из расовых групп, а «белое превосходство», якобы являющееся основополагающим принципом Запада.

Именно в этой логике действует Университет Лаваля, поясняет автор. Он намерен заполнить свои квоты представителями меньшинств, прежде чем снова открыть некоторые должности для белых. Университет оправдывает свою политику дискриминации в отношении белых мужчин требованиями федерального правительства, пишет журналист. Отчасти это правда, поскольку Оттава отныне ставит предоставление кафедр и финансирование исследований в зависимость от соблюдения персоналом учебного заведения политики квот. По новым правилам этнический состав сотрудников вуза должен соответствовать этническому составу населения. Но на каком основании составлять эту статистику, задаётся вопросом Бок-Коте. К примеру, состав населения в Торонто и Квебеке неодинаков.

За осуждение этого официального расизма Фредерик Бастьен подвергся жестоким нападкам и клевете, пишет автор. Так, профессор политологии Университета Лаваля назвала его представителем «посредственных белых людей», порождённых нашим обществом. При этом от университета никаких санкций за это оскорбление не последовало, обращает внимание Бок-Коте. «Какая судьба постигла бы её, если бы она так говорила о другой категории населения?» — задаётся риторическим вопросом журналист. «Скажем прямо: сегодня в западных обществах наблюдается тенденция к легальному расизму: он просто-напросто направлен против белых людей», — констатирует Бок-Коте.

Другие формы расизма, затрагивающие меньшинства, также существуют, однако носят остаточный характер, законно осуждаются — и с ними борются морально и юридически, считает автор статьи. Это ещё раз подтверждает, что борьба с расизмом, основанная на одержимости расовыми вопросами, приводит к расизму в отношении белых, заключает обозреватель.