Daily Telegraph: советник британского правительства дал миру два года на спасение от ИИ

Советник Риши Сунака по технологиям Мэтт Клиффорд призвал государства задуматься о глобальном контроле над искусственным интеллектом, прежде чем «весьма пугающая» технология навредит человечеству в недалёком будущем. Ведь, по словам эксперта, уже сегодня её можно использовать для создания новых рецептов биологического оружия или запуска крупномасштабных кибератак, передаёт The Daily Telegraph.

У мира осталось два года, чтобы защитить человечество от потенциальных угроз искусственного интеллекта. С таким предупреждением выступил советник Риши Сунака по технологиям Мэтт Клиффорд, сообщает The Daily Telegraph.

Эксперт заявил, что «весьма пугающая» технология ИИ порождает «всевозможные риски сейчас и в будущем». Поэтому, по его мнению, политикам необходимо выделить этой проблеме ведущее место в их списке важных вопросов.

Клиффорд сказал, что главный среди этих рисков заключается в том, что фактически речь идёт о создании «нового вида», «разума, который превосходит человеческий». Он выразил опасения, что уже сегодня «можно использовать ИИ для создания новых рецептов биологического оружия или запуска крупномасштабных кибератак».

В мае руководители крупнейших в мире лабораторий искусственного интеллекта опубликовали совместное заявление, подписанное более чем 350 руководителями и исследователями. Его авторы утверждали, что такие технологии, как ChatGPT, могут быть такими же опасными, как ядерная война, и что «минимизация риска вымирания (человечества. — ИноТВ) от ИИ должна стать глобальной приоритетной задачей», напоминает издание.

Клиффорд признал разумность этих доводов и заявил, что машины действительно представляют «ненулевую» опасность для человечества. «Если мы взглянем на такие вещи, как биологическое оружие или киберпространство, то могут возникнуть действительно очень опасные угрозы для людей, способные убить многих, но не всех, если судить по нашим ожиданиям о том, какими модели станут через два года», — отметил он.

Но в то же время, по его словам, «очень мощные безопасные и надёжные системы» помогут «излечить болезни, сделать экономику более продуктивной и помочь достичь углеродно-нейтральной экономики». Поэтому странам необходимо сосредоточиться на контроле над искусственным интеллектом, который должен осуществляться на глобальном уровне, поскольку национального будет «недостаточно». И Китай наверняка проявит интерес к подобной инициативе, предположил эксперт.

Недавно британский премьер встретился с руководителями крупных фирм, занимающихся исследованием ИИ. Кроме того, на грядущих переговорах с Джо Байденом Сунак собирается настаивать на «соглашении об искусственном интеллекте» между правительствами и компаниями, обращает внимание The Daily Telegraph.