CNN: ведущие разработчики ИИ и учёные призвали защитить мир от угрозы «вымирания»

Ряд представителей лидеров индустрии ИИ во вторник опубликовали совместное заявление, в котором призвали принять меры для снижения риска вымирания человечества из-за внедрения искусственного интеллекта, передаёт CNN. Как пишет сайт канала, заявление в том числе подписали глава компании-создателя ChatGPT Сэм Олтмен и «крёстный отец ИИ» Джеффри Хинтон.

Десятки представителей лидирующих компаний в сфере разработки искусственного интеллекта, учёных, а также звёзд во вторник призвали власти стран мира принять меры для сокращения риска «глобального уничтожения» и «вымирания человечества» в результате внедрения технологий ИИ, сообщает CNN.

Как пишет сайт канала, организация «Центр в поддержку безопасного ИИ» (Center for AI Safety) опубликовала краткое заявление, в котором, в частности, говорилось: «Снижение риска вымирания человечества из-за ИИ должно наряду с другими угрозами общественного масштаба, включая пандемии и угрозу ядерной войны, стать одним из основных приоритетов».

По информации CNN, заявление, в числе прочих, подписали генеральный директор компании OpenAI Сэм Олтмен, исследователь и «крёстный отец ИИ» Джеффри Хинтон, топ-менеджеры и ведущие разработчики принадлежащих Google компаний DeepMind и Anthropic, главный технический директор Microsoft Кевин Скотт, пионер криптографии и интернет-безопасности Брюс Шнайер, эколог Билл Маккиббен и певица Граймс.

Как подчёркивает обозреватель CNN, новое заявление демонстрирует, насколько широко распространились опасения по поводу большой опасности применения ничем не ограниченных систем искусственного интеллекта. Вместе с тем, эксперты по ИИ ранее отмечали, что человечеству ещё далеко до разработки по-настоящему мыслящих машин из научно-фантастических произведений: даже самые передовые чат-боты, доступные на сегодняшний момент, всего лишь воспроизводят те или иные структуры на основе пропущенных через них данных, а мыслить в полном смысле этого слова не способны, отмечает журналист.

Тем не менее, из-за повышенного общественного внимания к индустрии ИИ и резкого притока инвестиций в данный сектор стали всё чаще звучать призывы заложить основы для регулирования уже сейчас, на заре «эры искусственного интеллекта» — и до того, как применение этих систем спровоцирует какие-либо серьёзные инциденты, констатирует автор материала.