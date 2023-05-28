Hill: больше половины американцев опасаются возможной угрозы со стороны искусственного интеллекта

Как показывают данные новых опросов, больше половины американцев придерживаются мнения, что искусственный интеллект может быть опасен и представлять собой определённую угрозу для человечества. По мнению экспертов, опасения о потенциальном негативном воздействии на общество растут по мере более активного внедрения различных новых программ, использующих технологии на базе искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, сообщает The Hill.

Большинство участников нового опроса, проведённого недавно в Соединённых Штатах, выразили опасения в связи с тем, что технологии искусственного интеллекта могут содержать угрозу для человечества. И менее трети американцев твёрдо уверены в том, что эти технологии нам помогут, пишет The Hill.



Как свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, проведённого экспертами Университета Квиннипиак, примерно 54% американцев считают, что искусственный интеллект будет угрожать человечеству — и ещё 31% выразили мнение, что он поможет человечеству. Данный опрос проводился в период с 18 по 22 мая 2023 года среди 1819 взрослых американцев и имеет ошибку выборки плюс-минус 2,3 процентных пункта, поясняется в статье.



Кроме того, почти четверть из числа работающих американцев ответили, что они очень обеспокоены или испытывают определённое беспокойство в отношении того, что в конечном итоге технологии с использованием искусственного интеллекта окажутся способными заменить их работу. В то время как 77% сказали, что они не слишком обеспокоены или что их вообще не беспокоит такая возможность.



«Станет ли искусственный интеллект силой добра или инструментом разрушения? Без сомнения, американцы, за исключением самых юных жителей США, скорее уверены в последнем», — заявил в этой связи Тим Маллой, аналитик из Университета Куиннипиак.



Как показали опубликованные на прошлой неделе результаты аналогичного опроса, проведённого Reuters при сотрудничестве с Ipsos, примерно 6 из каждых 10 американцев рассматривают искусственный интеллект как угрозу для человечества. Опасения по поводу потенциального негативного воздействия искусственного интеллекта на наше общество растут по мере внедрения всё новых создаваемых на его базе программ, в частности, таких как ChatGPT, говорится в статье.



Законодатели и эксперты в области технологий уже не раз выражали свою обеспокоенность в связи со стремительным развитием различных программ, которые разрабатываются с примененим искусственного интеллекта. В частности, в начале этого года генеральный директор компании Tesla Илон Маск и группа экспертов по технологиям призвали даже на полгода приостановить передовые разработки, предупреждая о том, что подобные технологии могут представлять «риски для общества».



Маск также заявил на прошлой неделе в интервью телеканалу CNBC, что, по его мнению, существует шанс того, что если развитие в сфере искусственного интеллекта пойдёт не так, как нужно, это может «уничтожить человечество». При этом он предупредил, что трудно предсказать, куда именно нас приведёт дальнейшее развитие передовых технологий, заключает The Hill.