Hill: власти США обещают бороться со злоупотреблениями в сфере искусственного интеллекта

Администрация президента США Джо Байдена пообещала, что будет активно бороться со злоупотреблениями при ведении бизнеса в тех сферах, где используются и внедряются различные системы искусственного интеллекта. Федеральные агентства США объявили, что готовятся принять жёсткие меры в отношении всех тех автоматизированных систем, где будет замечено предвзятое или дискриминационное отношение к пользователям, сообщает The Hill.

Правительство США намерено активно бороться со злоупотреблениями и вредными методами ведения бизнеса в сферах, связанных с применением искусственного интеллекта. Федеральные агентства объявили, что они будут без колебаний применять жёсткие меры в отношении тех автоматизированных систем, которые будут замечены в дискриминации или предвзятом отношении к пользователям, сообщает The Hill.



Федеральная торговая комиссия и другие агентства, включая Министерство юстиции США, в своём совместном заявлении обязались поддерживать и защищать «основные принципы честности, равенства и справедливости», учитывая, что новые автоматизированные системы становятся всё более распространёнными и используемыми в разных сферах нашей повседневной жизни.



Это напрямую влияет на гражданские права жителей Соединённых Штатов Америки, а также на принципы честной конкуренции, защиты прав потребителей и обеспечение равных возможностей для всех граждан, отмечается в заявлении. Там также отмечается, что хотя искусственный интеллект может быть крайне полезен с точки зрения сбора информации, а также генерирования идей, повышения эффективности и снижения затрат, его неправильное использование также может создать целый ряд проблем.



Как предупреждают специалисты, это создаёт риск того, что в итоге будет «автоматизирована незаконная дискриминация» и предвзятое отношение к пользователям, а также способно привести к другим вредным последствиям, пишет The Hill. Поэтому официальные лица заверили, что они будут внимательно следить за тем, чтобы быстроразвивающиеся новые автоматизированные системы, в том числе использующие искусственный интеллект, действовали в полном соответствии с федеральными законами США.



«Мы уже наблюдаем, как некоторые инструменты с применением искусственного интеллекта могут подстегнуть мошенничество и автоматизировать дискриминацию, и мы без колебаний будем использовать весь спектр наших юридических полномочий для защиты американцев от этих угроз», — заявила в этой связи председатель Федеральной торговой комиссии Лина Хан.



Новые научные достижения могут привести к развитию важных инновационных технологий, однако заявления о внедрении инноваций не должны служить прикрытием для попыток нарушить закон, также подчеркнула Хан. «В законах не делается исключений для искусственного интеллекта, и Федеральная торговая комиссия будет активно применять закон для борьбы с недобросовестной или вводящей в заблуждение практикой или недобросовестными методами конкуренции», — заверила она.