DT: может стать «орудием дезинформации» — в британских спецслужбах признали опасность искусственного интеллекта

Руководитель Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг предупредил правительство страны о том, что языковые модели на основе искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, могут стать «орудием дезинформации», пишет The Daily Telegraph. На заседании британского кабмина Флеминг выразил опасения, что подобные программы могут воспроизводить неверную с фактологической точки зрения информацию, которую пользователи могут счесть правдивой.

Глава британской службы радиоэлектронной разведки предупредил кабинет министров Великобритании о том, что языковые модели на основе искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, могут стать «орудием дезинформации», пишет The Daily Telegraph.

Как сообщает издание, Джереми Флеминг, руководитель Центра правительственной связи Великобритании, рассказал о рисках и преимуществах искусственного интеллекта на закрытом заседании кабинета министров во вторник.

По данным правительственного отчёта, кабинет министров согласился с необходимостью обеспечивать безопасность людей и сохранять доверие населения, в то же время не «препятствуя инновациям».

Несмотря на опасения, британское правительство не рассматривает возможность запрета на использование ChatGPT для государственных служащих, делает вывод The Daily Telegraph.

Джереми Флеминг, глава британской службы радиоэлектронной разведки, и профессор Анджела Маклин, главный научный консультант правительства Великобритании, рассказали премьер-министру Риши Сунаку и высокопоставленным министрам о последних разработках в области искусственного интеллекта на еженедельном заседании кабинета министров. Источник, знакомый с ходом беседы, сообщил изданию, что доклад Флеминга и Маклин был посвящён в основном положительному влиянию технологических достижений.

Тем не менее Флеминг и Маклин выразили опасения, что языковые модели на основе искусственного интеллекта могут воспроизводить неверную с фактологической точки зрения информацию, которую пользователи могут счесть правдивой.

Предполагается, что разговор был преимущественно сосредоточен на языковых моделях, а не на использовании искусственного интеллекта в других областях, например при разработке военной техники.

Италия недавно стала первой западной страной, запретившей использование ChatGPT, программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, позволяющего пользователям задавать вопросы и получать на них ответы на высокой скорости.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна должна оставаться «конкурентоспособной» в области искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что стремление к прогрессу может стать одним из самых важных направлений политики правительства для подготовки к будущему.

По данным издания, в ближайшее время в Великобритании будет создана рабочая группа, специализирующаяся на моделировании искусственного интеллекта. В неё войдут представители правительства и компаний в области информационных технологий. Она будет функционировать по образцу целевой группы по вакцинам против коронавируса, передаёт The Daily Telegraph.