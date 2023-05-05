Breaking Defence: напуган до смерти — сотрудник Пентагона предупредил об опасности искусственного интеллекта
В то время как американские военные намерены использовать искусственный интеллект, директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Крейг Мартелл предупредил об опасности таких технологий, пишет Breaking Defence. Мартелл отметил, что искусственный интеллект может стать «превосходным средством» для дезинформации.
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