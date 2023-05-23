DM: решит энергетический кризис, укрепит мировую экономику… или уничтожит человечество — эксперты разошлись во мнениях о будущем ИИ

Специалисты в области искусственного интеллекта выступают с диаметрально противоположными идеями о том, к каким последствиям развитие этой технологии приведёт к 2030 году. В то время как одни настаивают, что нейросети значительно улучшат и упростят жизнь людей, другие опасаются, что эволюция ИИ приведёт к гибели цивилизации, пишет Daily Mail.

К 2030 году искусственный интеллект сможет заботиться о пожилых людях, снимать фильмы и преподавать уроки — или даже уничтожить человечество. Столь кардинально отличающиеся прогнозы о влиянии технологии в недалёком будущем дали восемь экспертов в области ИИ из США и Великобритании, пишет Daily Mail.

Эти гипотезы появились на фоне растущих призывов к правительствам приостановить развитие нейросетей. Некоторые эксперты опасаются, что это может вызвать массовые увольнения, породив тем самым волну безработицы, или привести к гибели нашей цивилизации, отмечает издание.

Тем не менее некоторые считают прогресс ИИ позитивным фактором. Американский писатель и соавтор телесериала «Укрытие» Хью Хоуи уверен, что вскоре технология станет настолько продвинутой, что сможет создавать полноценные кинокартины в течение одного дня.

«Поначалу фильмы будут ужасными, но со временем они станут лучше. Я думаю, что люди будут смотреть и очаровываться ими, даже если они окажутся не очень хорошими, поскольку они увлекут нас точно так же, как наши бессмысленные сновидения», — заявил Хоуи в интервью Daily Mail.

ИИ также может изменить образовательную сферу и адаптировать планы занятий. Такое мнение высказал глава отдела бизнеса и вычислительной техники в Равенсборнском университете в Лондоне Аджаз Али. На его взгляд, у детей вскоре может появиться свой персональный искусственный преподаватель. Он не заменит обычных учителей, но поможет ученикам справляться с наиболее трудными для них темами.

Вдобавок ИИ может способствовать обогащению мировой экономики к 2030 году на $15,7 трлн, что на одну пятую больше текущего уровня, предсказывают аналитики лондонской консалтинговой фирмы PwC. По их подсчётам, этот рост будет обусловлен разработкой более совершенных и персонифицированных продуктов, которая вызовет потребительский бум.

Кроме того, выдвигаются предположения, что к этому времени ИИ может помочь решить мировой энергетический кризис. В частности, со столь смелым прогнозом выступил основатель компании OpenAI, разработавшей ChatGPT, Сэм Альтман. По его мнению, нейросети помогут развивать технологию ядерного синтеза, которая позволяет высвобождать энергию атомов без производства ядерных отходов и угрозы технологических катастроф.

Также часто выдвигается версия о том, что к 2030 году ИИ может достичь интеллекта, подобного человеческому. В числе её сторонников — бывший инженер Google и известный футуролог Рэй Курцвел, который утверждает, что его прогнозы сбываются на 86 процентов.

По его расчётам, в 2029 году ИИ пройдёт тест Тьюринга и, следовательно, «достигнет человеческого уровня интеллекта». Ранее он также утверждал, что вскоре компьютеры смогут «флиртовать, шутить и рассказывать истории».

К 2030 году ИИ сможет предсказывать проблемы со здоровьем до того, как они возникнут, уверен основатель и генеральный директор калифорнийской IT-компании OmniIndex Саймон Бейн. Он считает, что нейросети будут создаваться для удовлетворения конкретных потребностей и сильно отличаться от тех, которые существуют сегодня.

Основатель лондонской фирмы Gallium Ventures, занимающейся рекламой технологических предприятий, Хизер Делани полагает, что в течение следующего десятилетия искусственный интеллект сможет взять на себя большую часть функций по уходу за пожилыми людьми. В качестве примера она указывает на появление роботов, которые позволяют пользователям бороться с одиночеством и напоминать о приёме лекарств.

Но далеко не все придерживаются точки зрения, что ИИ «неизмеримо улучшит» нашу жизнь. Некоторые убеждены в опасности технологии. Среди них — известный американский учёный-компьютерщик Элиезер Юдковски, который поставил $100 на то, что человечество будет полностью уничтожено к 1 января 2030 года.

Он является одним из самых видных экспертов, предупреждающих об угрозе искусственного интеллекта. «Вероятным исходом противостояния человечества с оппонентом в виде сверхчеловеческого разума станет полное поражение», — предрёк Юдковски, сравнивая потенциальный конфликт между людьми и ИИ с «попыткой XI века сразиться с XXI-м».

Другие специалисты, в том числе миллиардер Илон Маск и британский учёный Стивен Хокинг, также били тревогу по поводу способности машин «уничтожить цивилизацию». Впрочем, они не говорили, что к 2030 году с лица земли исчезнет всё человечество, обращает внимание Daily Mail.